Oceans: kündigen neues Album „Happy“ an und veröffentlichen neue Single „Parasite“

Aufregende Neuigkeiten von den deutschen Nu-Deathern Oceans!

Nach der dreiteiligen Reihe von EPs im Jahr 2022, aus denen später das Album Hell Is Where The Heart Is hervorging, kündigt die Band nun ihr drittes offizielles Studioalbum an. Mit Happy, welches am 27. September erscheinen wird, widmet sich die Band dem allseits bekannten Thema der psychischen Probleme und erkundet die Tiefpunkte der menschlichen Existenz, wobei der Titel des Albums als gewünschter Geisteszustand dient.

Als wäre die Album-Ankündigung nicht schon genug, haben Oceans auch noch ihre neue Single Parasite veröffentlicht inklusive Musikvideo, welches ihr hier sehen könnt:

Streamt die neuen Single hier: https://oceans.bfan.link/parasite

Sichert euch das neue Album Happy hier: https://oceans.bfan.link/happy

Timo Rotten kommentiert:

„Musik war schon immer unser Weg, uns mit unseren dunkelsten Gefühlen auseinanderzusetzen und ein Gefühl der Befreiung zu finden. Ich hoffe, dass dieser Song bei denjenigen, die mit Angst und Depression zu kämpfen haben, Anklang findet und sie daran erinnert, dass sie nicht allein sind. Deine Angst mag dich als Geisel halten. Aber du kannst dich auch dafür entscheiden, dich zu wehren!“

Schaut euch das Video zur letzten Single Slaves To The Feed hier an: https://youtu.be/7Bbd0ECvG0E

Schaut euch das Musikvideo zur Single Breed Consume Die hier an:

https://www.youtube.com/watch?v=VF9H7aIw9uI&feature=youtu.be

Sichert euch Oceans letztes Album Hell Is Where The Heart Is hier:

https://oceans.bfan.link/hell-is-where-the-heart-is

Pünktlich zur Veröffentlichung ihres neuen Albums gehen Oceans auf Tour. Als Support für ihre Labelkollegen Septicflesh werden die Nu-Metaller mehrere Shows in ganz Europa spielen. Vom 3. Oktober bis zum 2. November sind Oceans zusammen mit Septicflesh, Equilibrium und Scar Of The Sun bei 28 mitreißenden Konzerten in 13 Ländern zu erleben. Notiert euch die Termine, schnappt euch eure Tickets und bereitet euch darauf vor, die Modern Primitive Tour 2024 wie nie zuvor zu erleben! Oceans – Modern Primitive Tour 2024