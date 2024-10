Oceans: veröffentlichen neues Album „Happy“

Vergangenen Freitag erblickte das neue Studioalbum der deutschen Nu-Metaller Oceans das Licht der Welt!

Das dritte Album der Band, mit dem Namen Happy, umfasst elf neue Songs, inklusive der beiden bereits erschienen Singles, und ist ab sofort überall verfügbar. Oceans behandeln auf dem Album thematisch die mentale Gesundheit und besonders die negativen Phasen im Leben. Dabei fungiert der Albumname Happy eher als eine Art Zielzustand. Die Band lässt ihren Emotionen freien Lauf und beschreibt in gewohnter musikalischer Härte was alles in dieser Welt schief geht und verbessert werden muss um schlussendlich den Gemütszustand „Happy“ zu erreichen.

Zur Feier des Tages haben Oceans auch noch ein neues Musikvideo zum Titelsong Happy veröffentlicht, welches ihr hier sehen könnt:

Bassist Thomas Winkelmann kommentiert: „Auf Happy sind wir härter und kompromissloser als bisher. In dem manchmal sehr austauschbaren Mischmasch von Metal/Deathcore-Bands da draußen haben wir versucht, unseren eigenen Sound zu kreieren, ohne uns dabei selbst Grenzen zu setzen.“

Kauft/streamt das neue Album Happy hier: https://oceans.bfan.link/happy

Schaut euch dasVideo zur letzten Single Spit hier an:

https://www.youtube.com/watch?v=R9OILDvMmMk

Schaut euch das Musikvideo zur Single Parasite hier an:

https://www.youtube.com/watch?v=3pMuqk7_v3E

Sichert euch Oceans letztes Album Hell Is Where The Heart Is hier:

https://oceans.bfan.link/hell-is-where-the-heart-is

Mehr Infos zu Oceans (inklusive der bevorstehenden Tourdaten) und ihrem brandneuen Album Happy findet ihr hier:

Oceans sind:

Timo Rotten – Gesang, Gitarre

Patrick Zarske – Gitarre

Thomas Winkelmann – Bass

J.F. Grill – Drums

Mehr Infos:

www.oceansofficial.com

www.facebook.com/oceansofficialde