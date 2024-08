Gun: im Oktober auf Tour mit der Kris Barras Band

Die schottischen Rocker Gun freuen sich, eine 33 Tracks umfassende Monster-Edition ihres aktuellen Albums Hombres zu veröffentlichen, die in Verbindung mit dem neuen Samuel L. Jackson-Blockbuster Damaged erscheint, in dem mehrere der Tracks zu hören sind.

Unter der Regie von Terry McDonough (Breaking Bad, Killing Eve) folgt der Action-Thriller Damaged – mit Samuel L. Jackson (Pulp Fiction, The Marvels, Django Unchained) und Vincent Cassel (La Haine, Black Swan, The Three Musketeers) in den Hauptrollen – einem Polizisten aus Chicago, der nach Schottland reist, nachdem die Verbrechen eines auftauchenden Serienmörders mit denen übereinstimmen, die er fünf Jahre zuvor untersucht hat, darunter auch der Tatort seiner ermordeten Freundin. In den Hauptrollen sind außerdem Gianni Capaldi, John Hannah und Kate Dickie zu sehen.

Gun veröffentlichen außerdem ihre neue Single Pride, die perfekte Begleitung zu einer spannenden Verfolgungsszene im neuen Film.

Anfang des Monats feierten die schottischen Rocker den 30. Jahrestag ihrer kultigen Single Word Up!. Das ursprünglich im Juli 1994 veröffentlichte Remake des Top-5-Hits von Cameo aus dem Jahr 1986 wurde nicht nur zu Guns größtem Hit, sondern brachte ihnen auch den allerersten MTV Europe Music Award (EMA) in Berlin ein. Dieser Song wurde ursprünglich von Cameo bekannt gemacht, einer amerikanischen Funkgruppe, die für ihren extravaganten Frontmann bekannt ist.

Als Guns Interpretation von Word Up! war die Band alles andere als unbekannt. Als sie es für ihr treffend benanntes Album Swagger von 1994 aufnahmen, hatten Gun bereits zwei Alben, Taking On The World (1989) und Gallus (1992), veröffentlicht und acht selbst geschriebene Top-75-Singles veröffentlicht. Die Idee, Rockgitarren in Word Up! einzubauen, entstand aus einem Spaß im Proberaum.

„So sehr wir auch Bands wie AC/DC, Thin Lizzy und UFO liebten, so sehr schätzten wir auch Tanzmusik“, sagt Gitarrist Giuliano ‚Jools‘ Gizzi. „Weil es für Cameo ein so großer Hit war, lief es überall im Radio. In einem Tanzclub klang es einfach unglaublich.“

Was als Experiment begann, entwickelte sich schnell zu einer kraftvollen Rockhymne. Die Band, die damals aus dem Bassisten Dante Gizzi und dem Schlagzeuger Mark Kerr (dem Bruder von Jim Kerr von den Simple Minds) bestand, überarbeitete den Titel mit schwereren Gitarrenakkorden und gab ihm so ein völlig neues Gefühl. „Es begann mit einem guten Lacher, aber wir haben den Song zu unserem eigenen gemacht. Und als Single des Albums war er ein echter Verkaufsschlager für uns“, erinnert sich Jools.

Der Dancefloor-Patois des Songs, der sich über „dumme DJs, die denken, dass sie die Größten sind“, lustig macht, fand bei Gun großen Anklang. „Wir standen auf Rap-Musik – wie alle“, sagt Jools. „Wir waren auch Fans von Prince und Parliament, so dass die Tatsache, dass die Worte ein wenig ungewöhnlich waren, uns gar nicht auffiel. Die Fans riefen sie uns überall zurück, wo wir auftauchten, also hatten sie auch kein Problem damit!“

Seht hier das offizielle Originalvideo des Songs an und hier den elektrisierenden Word Up!-Auftritt von Gun bei Top of the Pops.

Hombres, das neunte Studioalbum der schottischen Rock-Helden Gun, erschien am 12. April 2024 über Cooking Vinyl. Steve Harris von Iron Maiden bezeichnete die neuen Stücke „als einige ihrer besten seit Gallus!“. Es ist das erste Album mit komplett neuen Songs der Band seit Favourite Pleasures aus dem Jahr 2017, das auf Platz 16 der offiziellen britischen Albumcharts einstieg, und wurde mit dem neuen Vollzeit-Gitarristen Ruaraidh „Roo“ Macfarlane eingespielt.

Die dreizehn Tracks auf Hombres wurden von Simon Bloor (Trevor Horn) aufgenommen und produziert und von Daryl Thorpe (Foo Fighters) in den Morsecode Studios und im Strongroom Studio gemischt. Auf dem Album sind Gastsängerinnen von Beverley Skeete (Elton John, Chaka Khan, Tom Jones, Johnny Cash), Mary Pearce (Primal Scream, Lionel Ritchie, Chaka Khan) und Sarah-Jane Skeete (Robbie Williams, Kylie Minogue, Bill Wyman) von The Sisterhood auf mehreren Tracks zu hören, sowie ein Gastauftritt am Schlagzeug von Joe Lazerus von Twin Atlantic.

Gitarrist Giuliano „Jools“ Gizzi schwärmt: „Dias Album macht mich besonders stolz, es zeigt Gun in seiner besten Form.“

Dante fügt hinzu: „Wir sind stolz auf die neue Platte und wissen, dass die Fans sie lieben werden. Wir versuchen immer, uns weiterzuentwickeln und innovativ zu sein; das ist wichtig, denn so bleiben wir leidenschaftlich und begeistert davon, nach so langer Zeit gemeinsam Musik zu machen. Es ist auch wichtig, neues Blut und frische Ideen in die Band zu bringen, und Roo hat bereits eine neue Dynamik hinzugefügt.“

Das Album ist in verschiedenen Formaten erhältlich, sowohl als Standard- als auch als Deluxe-Edition, unter anderem auf CD, Vinyl und in digitaler Form.

2024 markiert auch den 30. Jahrestag von Guns Silber-zertifiziertem, drittem Album Swagger, das in die offiziellen UK-Albumcharts auf Platz 5 stürmte und vier UK Top 40-Singles hervorbrachte, darunter die Smash-Hit-Coverversion Word Up (Platz 8), Don’t Say It’s Over (Platz 19), The Only One (Platz 29) und Something Worthwhile (Platz 39). Für ihre ungestüme Coverversion von Cameos Word Up erhielt die Gruppe außerdem ihren ersten MTV Europe Music Award.

Im Oktober geht es auf Tour:

Gun & Kris Barras Band 2024

06.10.2024 Hamburg / HeadCrash

08.10.2024 München / Hansa 39

09.10.2024 Aschaffenburg / Colos-Saal

10.10.2024 Berlin / Quasimodo

13.10.2024 Nürnberg / Hirsch

Über Gun

Gegründet in Schottland von Gitarrist Giuliano „Jools“ Gizzi, haben Gun im Laufe ihrer viel gelobten Karriere 3 UK Top 20 Alben und 8 UK Top 40 Singles erreicht. Gun haben im Laufe der Jahre ausgiebige Tourneen mit den Rolling Stones, Black Star Riders, The Cult, Lynyrd Skynyrd, Bon Jovi und anderen absolviert, ganz zu schweigen von einer Reihe denkwürdiger Festivalauftritte von Steelhouse über Download bis Wacken. 2024 wird wohl noch mehr Meilen sammeln.

Die letzte Veröffentlichung der Rocker war 2022 die Sammlung akustischer Überarbeitungen, The Calton Songs, die die Fans begeisterte und weitere Chart-Erfolge brachte: Platz 2 der schottischen Album-Charts, Platz 6 der britischen Indie-Charts und Platz 13 der britischen physischen Album-Charts. Im vergangenen November wurden Gun außerdem mit zwei Preisen ausgezeichnet: Die Band erhielt den Rock Legend Award im Hard Rock Hell in Great Yarmouth und den Hard Rock Café Legends Award bei den Scottish Music Awards, der wichtigsten Veranstaltung für die Nordoff-Robbins Music Therapy Charity.

Die aktuelle Besetzung von Gun besteht aus den Gründungsmitgliedern Dante Gizzi (Gesang) und Giuliano „Jools“ Gizzi (Gitarre) sowie Paul McManus (Schlagzeug), Andy Carr (Bass) und Ruaraidh „Roo“ Macfarlane (Gitarre).