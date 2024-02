Gun: melden sich mit neuem Album zurück

Hombres, das neunte Studioalbum der schottischen Rock-Helden Gun, wird am 12. April 2024 über Cooking Vinyl veröffentlicht. Steve Harris von Iron Maiden bezeichnete die neuen Stücke „als einige ihrer besten seit Gallus!“. Es ist das erste Album mit komplett neuen Songs der Band seit Favourite Pleasures aus dem Jahr 2017, das auf Platz 16 der offiziellen britischen Albumcharts einstieg, und wurde mit dem neuen Vollzeit-Gitarristen Ruaraidh „Roo“ Macfarlane eingespielt.



Die aktuelle Single Take Me Back Home, vertreibt garantiert jeden Nachweihnachtsblues und sorgt für einen beschwingten Start ins Jahr 2024. Der mit Riffs vollgestopfte Track ist auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.



Sänger Dante Gizzi kommentiert: „Take Me Back Home ist ein Song, der alle Aspekte von Besessenheit und Entschlossenheit umfasst. Als ich ein Kind war, war ich sehr auf ein Arcade-Spiel namens Outrun fixiert. Der Track bezieht sich auf die Idee der Intensität und den Willen, das nächste Level zu erreichen, das immer in Reichweite, aber immer auch außer Reichweite war.“



Unter der Regie von Kieran Howe und dem Team von Morsecode ist das offizielle Video entstanden.

Die dreizehn Tracks auf Hombres wurden von Simon Bloor (Trevor Horn) aufgenommen und produziert und von Daryl Thorpe (Foo Fighters) in den Morsecode Studios und im Strongroom Studio gemischt. Auf dem Album sind Gastsängerinnen von Beverley Skeete (Elton John, Chaka Khan, Tom Jones, Johnny Cash), Mary Pearce (Primal Scream, Lionel Ritchie, Chaka Khan) und Sarah-Jane Skeete (Robbie Williams, Kylie Minogue, Bill Wyman) von The Sisterhood auf mehreren Tracks zu hören, sowie ein Gastauftritt am Schlagzeug von Joe Lazerus von Twin Atlantic.

Gitarrist Giuliano „Jools“ Gizzi schwärmt: „Dieses Album macht mich besonders stolz, es zeigt Gun in seiner besten Form.“

Dante fügt hinzu: „Wir sind stolz auf die neue Platte und wissen, dass die Fans sie lieben werden. Wir versuchen immer, uns weiterzuentwickeln und innovativ zu sein; das ist wichtig, denn so bleiben wir leidenschaftlich und begeistert davon, nach so langer Zeit gemeinsam Musik zu machen. Es ist auch wichtig, neues Blut und frische Ideen in die Band zu bringen, und Roo hat bereits eine neue Dynamik hinzugefügt.“

Das Album ist in verschiedenen Formaten erhältlich, sowohl als Standard- als auch als Deluxe-Edition, unter anderem auf CD, Vinyl und in digitaler Form.

2024 markiert auch den 30. Jahrestag von Guns Silber-zertifiziertem, drittem Album Swagger, das in die offiziellen UK-Albumcharts auf Platz 5 stürmte und vier UK Top 40-Singles hervorbrachte, darunter die Smash-Hit-Coverversion Word Up (Platz 8), Don’t Say It’s Over (Platz 19), The Only One (Platz 29) und Something Worthwhile (Platz 39). Für ihre ungestüme Coverversion von Cameos Word Up erhielt die Gruppe außerdem ihren ersten MTV Europe Music Award.

Hombres – Tracklisting:

Standard Edition

1. All Fired Up

2. Boys Don’t Cry

3. Take Me Back Home

4. Fake Life

5. Falling

6. You Are What I Need

7. Never Enough

8. Don’t Hide Your Fears Tonight

9. Lucky Guy

10. A Shift In Time

Deluxe Edition

11. Coming Back To You

12. Wrong To Be Right

13. Pride

Über Gun

Gegründet in Schottland von Gitarrist Giuliano „Jools“ Gizzi, haben Gun im Laufe ihrer viel gelobten Karriere drei UK Top 20 Alben und acht UK Top 40 Singles erreicht. Gun haben im Laufe der Jahre ausgiebige Tourneen mit den Rolling Stones, Black Star Riders, The Cult, Lynyrd Skynyrd, Bon Jovi und anderen absolviert, ganz zu schweigen von einer Reihe denkwürdiger Festivalauftritte von Steelhouse über Download bis Wacken. 2024 wird wohl noch mehr Meilen sammeln.

Die letzte Veröffentlichung der Rocker war 2022 die Sammlung akustischer Überarbeitungen, The Calton Songs, die die Fans begeisterte und weitere Chart-Erfolge brachte: Platz 2 der schottischen Album-Charts, Platz 6 der britischen Indie-Charts und Platz 13 der britischen physischen Album-Charts. Im vergangenen November wurden Gun außerdem mit zwei Preisen ausgezeichnet: Die Band erhielt den Rock Legend Award im Hard Rock Hell in Great Yarmouth und den Hard Rock Café Legends Award bei den Scottish Music Awards, der wichtigsten Veranstaltung für die Nordoff-Robbins Music Therapy Charity.

Die aktuelle Besetzung von Gun besteht aus den Gründungsmitgliedern Dante Gizzi (Gesang) und Giuliano „Jools“ Gizzi (Gitarre) sowie Paul McManus (Schlagzeug), Andy Carr (Bass) und Ruaraidh „Roo“ Macfarlane (Gitarre).

