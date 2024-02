Ace Frehley: veröffentlicht neue Single/Video „Walkin’On The Moon“

Der für den Grammy nominierte R&RHOF-Neuzugang und Gitarrenlegende Ace Frehley hat vergangenen Freitag Walkin‘ On The Moon, den zweiten Track aus seinem kommenden Studioalbum, veröffentlicht. Walkin‘ On The Moon wurde von Ace und Steve Brown geschrieben und beginnt mit einem sexy, hypnotischen Gitarrenriff, während Ace singt: „Cause you’re out of this world to me and you’ve got my heart consumed, when I wake up you’re all I see, you got me Walking‘ On The Moon.“

Eine 12″-Vinyl-Variante von Walkin‘ on the Moon ist ebenfalls ab sofort hier erhältlich.

Das Video zu Walkin‘ On The Moon wurde von Alex Kouvatsos von Black Wolf Imaging gedreht. Seht es euch hier an:

Sein neues Studioalbum 10,000 Volts wird am 23. Februar 2024 veröffentlicht. Das von Ace und Brown produzierte 11-Track-Album 10.000 Volts ist ein rifflastiger Rock’n’Roll-Leckerbissen.

Mehr Infos zu Ace Frehley und dem kommenden Album 10,000 Volts findet ihr hier:

Ace Frehley online:

Facebook

Instagram

Website