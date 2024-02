Royal Tusk: veröffentlichen mit „Hated“ die nächste Single

Das Rocktrio Royal Tusk aus Alberta hat letzten Freitag mit Hated einen weiteren Song aus dem kommenden Album Altruistic, das am 23. Februar über die MNRK Music Group erscheint, veröffentlicht. Sehr interessant ist auch die begleitende Dokumentation, Do No Wrong: The Making Of Altruistic. Schaut euch die Doku dazu hier an.

Seht euch das Video zu Hated hier an:

Die Band hat bereits zuvor mit All My Life , “Head Up” , Relegate und Here On Out vier Singles veröffentlicht.

Altruistic – Tracklisting:

1. Fire In Your Veins

2. Hated

3. Head Up

4. Relegate

5. All My Life

6. Death Of Common Sense

7. Here On Out

8. Altruistic

9. Breathe

11. Something Like The Truth

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Das Trio aus Alberta besteht aus Daniel Carriere (Gesang), Quinn Cyrankiewicz (Gitarre) und Sandy MacKinnon (Bass).

Mehr Infos zu Royal Tusk findet ihr hier:

Royal Tusk online:

www.facebook.com/royaltusk

www.twitter.com/royaltusk

www.instagram.com/royaltuskmusic