The Used: veröffentlichen ihre neue Single „Fuck You“

Die Rock-Ikonen The Used sind zurück und besser denn je, mit erhobenem Mittelfinger und einem lauten Fuck You auf den Lippen. Ihre neue Single Fuck You ist ab sofort über Hassle Records erhältlich. Der Track ist laut, aufdringlich und hat alles, was die Fans im Laufe ihrer über 20-jährigen Karriere an The Used kennen und lieben gelernt haben. In den weisen Worten des Sängers Bert McCracken: „Es gibt Zeiten in unserem Leben, in denen wir einfach sagen müssen: FUCK YOU!“

The Used besteht aus Bert McCracken (Gesang), Jepha (Bass), Dan Whitesides (Schlagzeug) und Joey Bradford (Gitarre).

Die Band wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seitdem eine Reihe von Alben veröffentlicht, die als Vorreiter der Emo-Rock-Szene gelten. Energiegeladene Liveshows, authentische Texte und Melodien, die Pop-Sensibilität und Hardrock vereinen, waren die perfekte Kombination, um einen bleibenden Eindruck bei den Fans auf der ganzen Welt zu hinterlassen.

The Used veröffentlichten ihr neuntes Studioalbum Heartwork (Deluxe) im Jahr 2021 über Hassle Records. Das erweiterte Album enthält elf noch nie zuvor gehörte Tracks, die alle während der ursprünglichen Heartwork (2020) Sessions geschrieben wurden. Eine Vielzahl von Kollaborateuren, darunter Produzent John Feldmann, Co-Autor Mark Hoppus (Blink-182), Gastmusiker wie Travis Barker, Jason Aalon Butler (Fever 333) und Caleb Shomo (Beartooth) trugen dazu bei, dass dieses nun 27 Tracks umfassende Album gleichzeitig zeigt, was The Used zu einer der produktivsten Bands der frühen 2000er-Jahre machte und was sie seitdem an der Spitze des Genres hält.

Fans können Heartwork (Deluxe) streamen und exklusives Merch hier erwerben.

Mehr Information zu The Used unter:

Website

Facebook