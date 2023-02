The Used: veröffentlichen neue Single “People Are Vomit”

Nachdem die Rock-Ikonen The Used überraschend ihr kommendes (zehntes) Studioalbum Toxic Positivity ankündigten, halten sie ihre Fans auf Trab und haben überraschend eine neue Single People Are Vomit veröffentlicht. Der Track ist eine geradlinige, unverblümte Explosion von Bert McCrackens ikonischer, angstbesetzter Wut und knurriger Pop-Energie, die nicht nachlässt. Es ist alles, was die Fans von The Used in den letzten mehr als 20 Jahren an der Spitze der Szene erwartet haben, und festigt ihr bleibendes Vermächtnis.

Bert McCracken sagt: “We think this song is fun and cute. We hope you love it too.”

“The truth is rarely pure and never simple.” — Oscar Wilde

Zudem haben The Used angekündigt, dass ihr neues Album Toxic Positivity am 19. Mai über Hassle Records/Big Noise erscheinen wird. Toxic Positivity enthält neben People Are Vomit auch das bereits 2022 veröffentlichte Fuck You.

Im Jahr 2000 wurde die Band The Used gegründet und hat seitdem eine Reihe von Alben veröffentlicht, die als Pionierwerke der Emo-Rock-Szene gelten. Energiegeladene Liveshows, herzzerreißende, nachvollziehbare Texte und Melodien, die Pop-Sensibilität und Hardrock mischten, waren die perfekte Kombination, um bei Fans weltweit einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

The Used veröffentlichten ihr neuntes Studioalbum Heartwork (Deluxe) im Jahr 2021 über Hassle Records / Big Noise. Das erweiterte Album enthält elf noch nie zuvor gehörte Tracks, die alle während der ursprünglichen Heartwork (2020) Sessions geschrieben wurden. Eine Vielzahl von Mitwirkenden, darunter Produzent John Feldmann, Co-Autor Mark Hoppus (Blink-182), Gastmusiker Travis Barker, Jason Aalon Butler (Fever 333), Caleb Shomo (Beartooth) und viele mehr, haben dazu beigetragen, dass dieses nun 27 Tracks umfassende Album gleichzeitig zeigt, was The Used zu einer der produktivsten Bands der frühen 2000er Jahre gemacht hat und was sie seither an der Spitze des Genres hält. Die Band erreichte Platz 4 in den Top Alternative und Top Hard Rock Album Charts, Platz 11 in den Top Rock Album Charts und landete in den Billboard Top 200 auf Platz 87.

The Used sind:

Bert McCracken – Gesang

Jepha – Bass

Dan Whitesides – Schlagzeug

Joey Bradford – Gitarre