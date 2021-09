The Used: veröffentlichen Deluxe Edition von „Heartwork“ mit elf neuen Songs

Die Rock-Ikonen The Used kündigen für Freitag, den 10. September, eine Deluxe Edition ihres achten und aktuellen Studioalbums Heartwork über Hassle Records an. Der von John Feldmann produzierte Longplayer enthält elf brandneue Songs, die während der Heartwork-Sessions mit einer Vielzahl von Kollaborateuren, darunter Mark Hoppus (Blink-182), aufgenommen wurden und bietet einen vollständigen Blick auf dieses Kapitel der Karriere der Kultband.

„Kein einziger Moment unserer Zeit im Studio für die Heartwork-Sessions war verschwendet. Es schien, als ob jeder Tag einen neuen Song mit sich brachte, der es wert war, gehört zu werden. Deshalb sind wir sehr stolz darauf, nun alle Tracks zu präsentieren, die es nicht auf die Platte geschafft haben – die gesamte Session.“ – The Used

Auf Heartwork, ursprünglich 2020 erschienen, versprüht die Band den gleichen Spirit wie auf ihren Platin-Alben The Used (2002) und In Love And Death (2004) . 16 Songs voller Selbsterkenntnis, hyperliterarischer Erkundung, politischer Pyromanie und scharfsinnigem Selbstbewusstsein, aber auch hemmungsloser Laune.

The Used sind derzeit mit Coheed und Cambria als Co-Headliner in den USA unterwegs.

Heartwork (Deluxe) Tracklist:

1: Paradise Lost, a poem by John Milton

2: Blow Me

3: BIG, WANNA BE

4: Bloody Nose

5: Wow, I Hate This Song

6: My Cocoon

7: Cathedral Bell

8: 1984 (infinite jest)

9: Gravity’s Rainbow

10: Clean Cut Heals

11: Heartwork

12: The Lighthouse

13: Obvious Blasé

14: The Lottery

15: Darkness Bleeds, FOTF

16: To Feel Something

17: Night-Sea Journey *

18: The Brothers Karamazov *

19: River Stay *

20: Mi Medicina, Mi Heroina *

21: Blood Meridian *

22: Brain Unguent *

23: Playing The Victim *

24: Operation Me *

25: Love Heart *

26: Sing Out Of Tune *

27: See You In Hell *

* zeigt neuen Track an

The Used wurden im Jahr 2000 gegründet und haben seitdem eine Reihe von Alben veröffentlicht, die als Pioniere der Emo-Rock-Szene gelten. Energiegeladene Liveshows, herzzerreißende, nachvollziehbare Texte und Melodien, die Pop-Sensibilität und Hardrock vereinen, waren die perfekte Kombination, um bei Fans weltweit einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

The Used sind: Bert McCracken (Gesang), Jepha (Bass), Dan Whitesides (Schlagzeug) und Joey Bradford (Gitarre).

