Spectres: die Post-Punks aus Vancouver veröffentlichen neue Single und kündigen neues Album „Hindsight“ an

Artoffact Records kündigen die Veröffentlichung des neuen Spectres-Albums Hindsight für den 05.11. an, die neue Single Tell Me ist ab sofort erhältlich.

Spectres wurden 2005 in Vancouver von Sänger Brian Gustavson gegründet und werden als eine der Bands gehandelt, die dafür verantwortlich sind, das erneute Interesse am Post-Punk-Sound in Kanada zu wecken. Die Band verbrachte das Pandemiejahr im Studio, um neue Tracks für Hindsight aufzunehmen. Der letzte Song auf dem Album, die Lead-Off-Single Tell Me, wurde umgehend für seine coolen New-Order-Vibes gelobt.

Das Album enthält auch drei Tracks, die für die angesagte Radioshow Part-Time Punks in Los Angeles eingespielt wurden.

Artoffact Records bietet eine Clear-Vinyl-Version der LP sowie CD- und Digital-Formate, T-Shirts und spezielle Bundles an. All das ist auf Bandcamp verfügbar: https://spectresvancouver.bandcamp.com/album/hindsight

Hindsight Tracklist:

1) Cold War

2) Message From Above

3) Visions Of A New World

4) Complications

5) Pattern Recognition

6) Provincial Wake

7) Northern Towns

8) Remote Viewing (Part-Time Punks)

9) Vertigo (Part-Time Punks)

10) Crosses And Wreathes (Part-Time Punks)

11) To The Victor

12) Tell Me

Line-Up:

Brian Gustavson – Vocals

Zach Batalden – Guitar

Mitch Allen – Drums

Adam Mitchell – Guitar

Jason Renix – Bass

www.facebook.com/spectresvancouver