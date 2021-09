Red To Grey: geben erste Details zum neuen Album bekannt

Das neue Red To Grey-Album Balance Of Power wird am 22. Oktober 2021 bei El Puerto Records erscheinen. Aufgenommen wurde bei Mario Lochert in dessen Serious Black Studios in Kirchseeon bei München. Für Mix und Mastering zeichnete Jan Vacik von den Münchner Dreamsound Studios verantwortlich.

Nun stellt die Band offiziell das Albumcover sowie die Tracklist vor.

Balance Of Power – eigentlich genau der richtige Titel für diese Band.

Klassischer Bay-Area-Metal à la Death Angel oder Forbidden, gewürzt mit einer Prise Nevermore – so lässt sich die Musik der im Süddeutschen Raum beheimateten Red To Grey am besten beschreiben. Machtvolle Riffs, griffige Hooklines mit Ohrwurm-Charakter und jede Menge melodiöse Gitarrensoli werden perfekt ergänzt durch die im Genre einzigartige, absolut überzeugende Stimme von Frontfrau Gaby Weihmayer.

Balance Of Power Tracklist:

01 Balance Of Power

02 Hellburner

03 Trigger Of Lies

04 We March

05 Vanity And Pride

06 Fight

07 Object Of Salvation

08 The Dead Walk

09 Within Grey Rooms

Im Laufe ihres mehr als 23-jährigen Bestehens hat die Band zahlreiche Shows gespielt, mehrheitlich in Deutschland und den umliegenden Nachbarländern. Nicht selten supportete man dabei auch bekannte Szenegrößen wie Vicious Rumors, Helstar, Equilibrium, Brainstorm, Debauchery, Tankard, Death Angel und viele mehr.

Line Up:

Gaby Weihmayer – Vocals

Tino Bergamo – Guitars

Florian Botschek – Guitars

Stefan Hendel – Bass

Elmar Nüßlein – Drums