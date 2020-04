Back`N`Black-The Girls Who Play AC/DC: rocken das Osterwochenende

Das Coronavirus hat die Welt im Griff und die Menschen sollen zu Hause bleiben, um das Virus einzudämmen. Das öffentliche Leben steht still, kein Sport, kein Kino, kein Leben außerhalb der eigenen vier Wände und … vor allem keine Konzerte und Festivals. Viele Bands wie Eclipse, Dropkick Murphys, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Hämatom, Trivium, Krawallbrüder, Screamer, Deep Sun, Kadavar, Necrophobic etc. haben in den letzten Wochen versucht, dem entgegenzuwirken, indem sie sogenannte Geisterkonzerte ohne Publikum gespielt und diese im Netz gestreamt haben. Einige weitere stehen in den nächsten Tagen an, darunter Insomnium & Omnium Gatherum (10.04), Hank Davison (11.04.), Red To Grey (18.04.), Wolfheart (09.04.) und sicherlich noch einige mehr. Des Weiteren steht am Wochenende das Easter Bash Online Festival (09. – 12.04.) von Festivalstalker an, wo vier Tage lang eine bunte Mischung Ostereier serviert werden. So kann der geneigte Rock- und Metalhead sich an die Empfehlungen der Regierung halten und braucht trotzdem nicht auf die tägliche Dosis Konzertfeeling zu verzichten, kann mit Flaschenbier und Chips von der Couch aus den rockigen Klängen lauschen.

Auf diesen neuen Trend springt nun auch die All-Girl-Band Back`N`Black-The Girls Who Play AC/DC auf, um euch die Quarantäne-Langeweile ein wenig zu versüßen. Vielmehr Infos gibt es allerdings auch nicht, bisher hält man sich im Hause Back`N`Black ziemlich bedeckt, selbst auf Anfrage bei der Band bekamen wir keine Auskunft. Auf der Facebook-Seite der rockenden Mädels heißt es nur, dass das ganze Wochenende (11. – 12.04.) gerockt wird. Losgehen soll es am Samstag Mittag um 12:00 Uhr und dann angeblich alle zwei Stunden. Weitere Infos sollen bald kommen, deshalb beachtet die Facebook-Seite.

Hier das Statement der AC/DC-Mädels:

⚡️HIGHWAY TO HEALTH LIVE… NEXT WEEKEND! ⚡️

Better pick up your balls and and get on your singin‘, dancin‘ and air guitar shoes, ‚cause we’re goin‘ live and you’re coming on stage with us! Help knock these corona blues to the curb where they belong! We will live stream all weekend. Streams will start at noon on Saturday, and go every 2 hours. You have the opportunity to participate not just in the audience, but as an active streamer! Details coming soon!