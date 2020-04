Kvelertak: streamen „Live From Your Living Room“

Das Coronavirus hat die Welt im Griff und die Menschen sollen zu Hause bleiben, um das Virus einzudämmen. Das öffentliche Leben steht still, kein Sport, kein Kino, kein Leben außerhalb der eigenen vier Wände und … vor allem keine Konzerte und Festivals. Viele Bands wie Eclipse, Dropkick Murphys, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Hämatom, Trivium, Krawallbrüder, Screamer, Deep Sun, Kadavar, Necrophobic etc. haben in den letzten Wochen versucht, dem entgegenzuwirken, indem sie sogenannte Geisterkonzerte ohne Publikum gespielt und diese im Netz gestreamt haben. Einige weitere stehen in den nächsten Tagen an, darunter Alexx Stahl & Hans Ziller von Bonfire (07.04.), Insomnium & Omnium Gatherum (10.04), Hank Davison (11.04.), Red To Grey (18.04.), Wolfheart (09.04.), King Kongs Deoroller (09.04.) und sicherlich noch einige mehr. So kann der geneigte Rock- und Metalhead sich an die Empfehlungen der Regierung halten und braucht trotzdem nicht auf die tägliche Dosis Konzertfeeling zu verzichten, kann mit Flaschenbier und Chips von der Couch aus den rockigen Klängen lauschen.

Auf diesen neuen Trend springen nun auch die Norweger von Kvelertak auf, um euch die Quarantäne-Langeweile mit ihrer Mischung aus Hardcore-Punk und Rock ’n‘ Roll ein wenig zu versüßen. Am kommenden Freitag (10.04.) nehmen euch die Stavanger in den Würgegriff und lassen euch nicht mehr los, denn sie sind immer noch heiß, weil sie über drei Wochen ihrer Europatour absagen mussten. Nun wollen sie nicht einfach abwarten, ob uns die Apokalypse endgültig auslöscht, oder ob sie einfach an uns vorbei geht, und kommen deshalb mit Live From Your Living Room zu euch, mit einem Livestream vom Veranstaltungsort Artilleriverkstedet in Norwegen. Geplant ist ab 21:00 Uhr ein etwa 60-minütiges Liveset über die Website Vierlive. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, live mit der Band zu chatten, und es wird ein spezielles T-Shirt zu diesem Event, sowie Merch-Bundles von der abgebrochenen Tour zu erwerben sein. Kvelertak versprechen eine Show, wie man sie von der Band bisher noch nicht gesehen hat, Teilnahme Pflicht!

Virtuelle Tickets bekommt ihr hier.

Hier das Statement der Band:

Acclaimed Norwegian band Kvelertak have announced plans for a special live stream show on April 10, Live From Your Living Room. The 60-minute band set will be broadcast from the venue Artilleriverkstedet in Norway via website Vierlive.no at 9pm CET (8pm BST / 2pm CST).

In addition, there will be an option for fans to chat live to each other and the band, with a special event t-shirt available to order plus merch bundles from the 2020 tour which was halted early due to the developing Covid-19 pandemic. There is no restriction on the number of fans that can participate and virtual tickets can be bought at the time via credit card, Paypal, or the Norwegian mobile payment system VIPPS.

The band explain, Kvelertak One Day World Tour! We had over three weeks left of our European tour when everything started closing down and we had to get back home. Like so many of you right now, we don’t know when we can get back to work and out on the road again. But only boring people get bored. So while we’re waiting for the apocalypse to either wipe us all out or just pass us by this time, we are inviting ourselves into your homes on Friday April 10th at 9pm CET (8pm BST) for our Kvelertak One Day World Tour. It’ll be a different type of show (obviously) than you’ve seen us do before and we’ll do some kind of Q&A as well. There will be a special event t-shirt for sale and we’ll put our new tour merch store up online. Hope to see all our fans worldwide for this one. Take care, stay safe, stay home!“