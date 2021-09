Red To Grey: stellen heute ihr erstes Video „Vanity & Pride“ vom neuen Album „Balance Of Power“ vor

Die Female-Fronted Thrash Metal Band Red To Grey stellt heute mit Vanity & Pride das erste Video vom kommenden Album Balance Of Power vor.

Das neue Werk Balance Of Power wird am 22. Oktober 2021 bei El Puerto Records erscheinen. Aufgenommen wurde es bei Mario Lochert in dessen Serious Black Studios in Kirchseeon bei München. Für Mix und Mastering zeichnete Jan Vacik von den Münchner Dreamsound Studios verantwortlich.

Seht das Video zu Vanity & Pride hier:

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: