The Black Wizards: unterzeichnen bei Hassle Records

Hassle Records gab am 19.03.2026 das Signing der Band The Black Wizards bekannt. Zur Feier des Tages gibt es die neue Single Killing The Buzz zu hören!

In Killing The Buzz hinterlässt das Trio aus Porto einen markanten ersten Eindruck: Der drahtige, energiegeladene Gesang von Joana Brito wechselt sich mit den rauen Antworten von José Gomes ab, getragen von einem stampfenden, gewundenen Groove und dem unruhigen Schlagzeugspiel von Helena Peixoto. „Drückst du dich selbst hübsch aus, um auf Bannern besser auszusehen?“, fragt Brito spitzzüngig und spielt damit auf die politischen Plakate an, die das Straßenbild ihrer Heimat Portugal prägen.

Brito kommentiert den Track wie folgt: „Killing The Buzz ist ziemlich lustig und sarkastisch geworden, obwohl es ein ernstes Thema behandelt. In dem Song geht es darum, die Nase voll zu haben von Leuten in Machtpositionen – sei es wirtschaftlich, politisch oder sozial.“

Als erste neue Veröffentlichung seit 2019 läutet Killing The Buzz eine neue Ära für The Black Wizards ein. Der Song markiert einen mutigen Schritt vorwärts und zeigt eine Entwicklung hin zu einem rohen, vom Garage-Rock geprägten Sound, der auf direkten Arrangements, Live-Energie und einer starken Dringlichkeit basiert. Dies ist der Auftakt zu einem ereignisreichen Jahr, weitere Neuigkeiten sollen bald folgen. Eine Europatour wurde angekündigt, leider bisher ohne Termine in Deutschland.

The Black Wizards online:

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