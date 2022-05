Blood Command: neue Single ‚A Questionable Taste In Friends‘ online

Das gefeierte norwegische Death-Pop-Quintett Blood Command beschert uns mit der Single A Questionable Taste In Friends den letzten Vorgeschmack auf ihr lang erwartetes neues Album Praise Armageddonism, das am 1. Juli über Hassle Records erscheint.

Der Song folgt auf ihre gefeierten Shows im Vorprogramm von Kvelertak, die neue Single von Blood Command kann jetzt über alle Streamingportale angehört werden und Praise Armageddonism ist darüber hinaus hier vorbestellbar: https://orcd.co/blood_command

Blood Command über die neue Single: „Dies ist ein Song für alle, die sich jemals wie Ausgestoßene gefühlt haben, wegen der Art, wie sie sich kleiden oder dem Musikstil, auf den sie stehen. Für alle, die sich schon mal schikaniert gefühlt haben, weil sie nicht zum Rest der Menge passen…“

Die neue Single ist für die Band von großer Bedeutung, da die neue Sängerin Nikki Brumen (ex-Pagan) ihr altes Leben in Australien für immer hinter sich lässt und sich mit dem Rest der Band nun dauerhaft in Norwegen niederlässt.

Blood Command werden im Spätsommer 2022 auch in Deutschland touren.

Die Termine wie folgt:

13.09. Hamburg, Hafenklang

14.09. Köln, Blue Shell

15.09. München, Orangehouse

16.09. Berlin, Badehaus

Tickets u.a. über: https://www.bloodcommand.net/tour

Das über drei Jahre hinweg entstandene und mit der neuen Sängerin Nikki Brumen (Ex-Pagan) neu eingespielte Album Praise Armageddonism präsentiert Blood Command in Bestform. Die Death-Pop-Band ist ein eigenwillig klingendes Projekt, das mitreißende Riffs, eine Hardcore-Attitüde und Pop-Sensibilität zu einer wahrhaft schillernden, belebenden Musik verbindet. Von Magazinen wie Rock Sound als „eines der bestgehüteten Geheimnisse der Welt“ bezeichnet und von Kerrang! unter die ‚Alben des Jahres“ gewählt, gehen Blood Command mit ihrem neuen Album unbeirrt weiter ihren Weg, nun mit Nikki Brumen an der Spitze.

Praise Armageddonism Tracklist:

1. Praise Armageddonism (Awake Theme)

2. Saturday City

3. The End Is Her

4. Everything You Love Will Burn

5. A Questionable Taste In Friends

6. A Villain’s Monologue

7. Nuns, Guns & Cowboys

8. I Just Want That Movie Ending

9. Burn The Blasphemer

10. Last Call For Heaven’s Gate

Blood Command waren bereits mit Biffy Clyro, Kvelertak, Rolo Tomassi und Skindred auf Tour, teilten die Bühne mit Refused, Tragedy, Comeback Kid oder Gallows und spielten unter anderem beim Download Festival, The Great Escape, 2000trees und Roskilde Festival, nachdem sie ihre hochgelobte EP Return Of The Arsonist, den konzeptionellen Nachfolger der 2011er EP Hand Us The Alphamale, veröffentlicht hatten. Mit dem etablierten britischen Label Hassle Records und Nikkis Energie steigen Power und Prestige der Band sicher weiter an.

Die letzte Single von Blood Command, I Just Want That Movie Ending, kann hier angehört werden: https://youtu.be/ZoycnDA_c_Q

Weitere Infos:

https://www.facebook.com/Bloodcommand/

https://bloodcommand.bandcamp.com/