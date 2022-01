Blood Command: Musikvideo zur neuen Single „Nuns, Guns & Cowboys“

Die gefeierte Death-Pop-Band Blood Command veröffentlicht heute ihre neue Single Nuns, Guns & Cowboys aus ihrem Album Praise Armageddonism, das am 1. Juli 2022 auf Hassle Records erscheint.

Blood Command über ihre neue Single: „Nuns, Guns And Cowboys ist ein Song darüber, sich ermächtigt zu fühlen, an das zu glauben, was man will. Es ist ein kleines ‚f*ck you‘ an jeden, der andere für ihren Glauben an etwas, das ihnen helfen könnte, morgens aus dem Bett zu kommen, lächerlich machen könnte. Es sollte niemanden etwas angehen und niemand sollte jemanden für etwas verurteilen, an das er glaubt.“