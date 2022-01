Chaosbay: veröffentlichen gestern ihre neue EP „Boxes“ mit neuer Single

Die Berliner Alternative-Metaller Chaosbay gönnen sich zum Beginn des neuen Jahres keine Hängematte und präsentieren ihre neue EP, die mit den erfolgreichen Singles Lonely People und Y bereits im Vorfeld für gesteigerte Aufmerksamkeit sorgte. The Prophet heißt der neue Titel, der im Tandem mit einem erneut fulminanten Video und der nun komplettierten 5-Song-EP Boxes erscheint. Die ursprünglich für Januar geplante Tour musste leider aufgrund der Pandemie abgesagt werden, die Dates werden aber hoffentlich bald nachgeholt.

Schon der Einstieg von The Prophet zieht uns wieder in die entfremdete, dystopische Welt der EP. In einer verblüffenden Symbiose aus Eingängigkeit, Virtuosität und Brutalität orchestrieren Chaosbay das nächste Kapitel ihres großen Themas: Die Schattenseiten des Lebens im digitalen Raum, in dem man sowohl der realen Welt als auch sich selbst verloren gehen kann. The Prophet wird aus der Perspektive eines Menschen erzählt, den die Widerspruchslosigkeit seiner eigenen Bubble in die Irre geführt hat. Geradezu manisch teilt er ohne jedes Korrektiv seine vermeintlich genialen Weisheiten der übrigen Welt mit. Er wird dabei in seiner Egozentrik zu einer Art Sonne, um die alle anderen kreisen. Statt Selbstreflektion und Austausch findet ein ungefilterter Prozess statt, der einem Monolog in Dauerschleife gleichkommt. Ein unangefochtener, aber auch einsamer König seiner eigenen Traumwelt.

Mehr zu Boxes: