Serious Black: veröffentlichen neues Musikvideo aus kommendem Album „Vengeance Is Mine“

Am 25.02.2022 erscheint über AFM Records das brandneue Album, Vengeance Is Mine, der Melodic Power Metal Wucht Serious Black. Längst gehört die Band zur obersten Liga ihres Genres, nach fünf von Presse, Fans und Charts- gefeierten Studio Alben und einer eindrucksvollen Tour Historie, ist der kommende Longplayer jedoch gleichzeitig das Debüt für den neuen Serious Black Frontmann Nikola Mijić. Mit seiner Stimmgewalt und einem ausdrucksstarken Timbre, den rasanten Riffs und Hooks von Gitarrist Dominik Sebastian, den Grooves von Schlagzeuger Ramy Ali und dem abwechslungsreichen Songwriting von Bassist Mario Lochert avanciert Vengeance Is Mine zum Paradebeispiel eines tiefmelodischen und zugleich kraftstrotzend-dynamischen Metal-Albums.





Nach den bereits veröffentlichten, ersten Single-Auskopplungen zu The Story, Rock With Us Tonight oder erst kürzlich Senso Della Vita, gehen Serious Black nun in die Vollen und haben soeben ein bombastisches Musikvideo mit Blockbuster Qualitäten veröffentlicht! Hier wurden offensichtlich keine Kosten noch Mühen gescheut, um die Band sowie Akteure in spektakulärem Film-Licht und Premium-Aufnahmen glänzen zu lassen. Band Mastermind Mario Lochert über den neuen Clip, welcher von I Code Film Serbia (Sabaton) produziert wurde:

„Ein gigantisches Video, ein hammer Song und eine traurige Geschichte die dahinter steckt. Heute zu sagen: „Wir sind happy dieses Video zu veröffentlichen“, wie man es für gewöhnlich macht…. wäre nicht richtig! Dies sind aber Lieder die das Leben schreibt und Dinge passieren niemals ohne Grund, ohne diese Vorkommnisse würde es diese Songs, diese Ideen und auch unser neues Album Vengeance Is Mine nicht geben! Gerade diese Vorkommnisse, haben die Band noch mehr zusammengeschweisst und wir fungieren wie eine Einheit, mehr als je zuvor!

An dieser Stelle, will ich bzw. wollen wir die Chance ergreiffen, Danke zu sagen für diese wahnsinnige Unterstützung, Arbeit, an all die jenigen, die an diesem Album „Vengeance is Mine“ , (Produktion, Videos, Grafiken, Promotion usw.) beteiligt waren und sind, ohne euch wäre dies alles nicht möglich! Herzlichen Dank euch allen, Serious Black macht es stolz und glücklich solch ein Team an unserer Seite zu haben!“