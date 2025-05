Time For Metal Mai-Verlosung 2025: ein Metal-Fanpaket mit dem „Schlachthof Wiesbaden: 1994 Bis Heute“ (Buch) und einem Noble-Demon-Records T-Shirt

Wir starten heute die erste Time For Metal Mai-Verlosung, um euch gebührend in die warmen Monate und Festivalsaison zu führen. Dabei gibt es keinen Hexenkult, Maibaum aufstellen oder ähnlichen Brauch, sondern ein kleines Gewinnpaket unserer Partner. Als Partnern haben wir EMP, All Noir, Noble Demon Records und den Schlachthof in Wiesbaden gewinnen können.

Es gibt folgendes Paket für euch:

Schlachthof Wiesbaden: 1994 Bis Heute – Buch Noble Demon Records T-Shirt – Größe XXL

Zudem hat EMP für alle Teilnehmer folgenden Gutscheincode für euch, den ihr bei einer Bestellung im EMP Shop HIER! einlösen könnt.

Campaign: 20 % / 39,99 €

Duration: 30.04.2025 – 06.05.2025

Countries: All

Discount: 20 %

Code: 20EVERYTHING

MOV: 39,99 € exclude sale items!

*Nur online. Mindestbestellwert 39,99 €. Nach Codeeingabe wird dir der Rabatt automatisch am Ende der Bestellung abgezogen. Alle Ausschlüsse der Aktion findest du HIER: https://www.emp.de/global-exclusions/. Nicht mit anderen Aktionscodes kombinierbar. Nur gültig von 30.04.2025 – 06.05.2025.

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 10.05.2025!

Time For Metal, EMP, All Noir, Noble Demon Records und der Schlachthof in Wiesbaden wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Saturday 10th of May 2025 12:00:00 AM