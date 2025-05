Royal Hunt: veröffentlichen Recap-Video nach ihrer Japan Tour 2025

Royal Hunt haben ein neues Video veröffentlicht, das die energiegeladenen Auftritte und die besonderen Momente hinter den Kulissen ihrer Frühjahrs-Shows festhält. Dieses Video bringt die Fans näher denn je an das Geschehen.

Seht euch Royal Hunts Tour-Rückblick hier an:

Die Band teilt mit: „Buckle up for a wild ride through the stunning landscapes of Japan, straight into the heart of our great shows from earlier this month.“

Während Royal Hunt auf diese unvergesslichen Erlebnisse zurückblickten, richten sie ihren Blick bereits auf das nächste Kapitel: die Veröffentlichung ihrer mit Spannung erwarteten EP Behind the Curtain.

Die Fans sind eingeladen, Teil dieses aufregenden Projekts zu werden, indem sie an der Crowdfunding-Kampagne der Band teilnehmen. Unterstützer erhalten frühzeitigen Zugang zu neuer Musik, exklusiven Merchandise-Artikeln, Inhalten hinter den Kulissen und die Möglichkeit, ihre Namen im offiziellen EP-Booklet zu sehen.

Werdet Teil des Abenteuers und unterstützt Behind The Curtain unter: https://royalhunt.com

Royal Hunt Besetzung:

André Andersen – Keyboards

DC Cooper – Gesang

Andreas Passmark – Bass

Jonas Larsen – Gitarren

Andreas HABO Johansson – Schlagzeug

Royal Hunt online:

www.royalhunt.com