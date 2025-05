Locus Noir: Signin bei Listenable Records

Locus Noir ist das neueste Projekt des Sängers Ben DMN, der als ehemaliger Frontmann der Schweizer Industrial/Groove Metal-Band Sybreed bekannt ist. Dieses Vorhaben ist das Ergebnis einer tief persönlichen Reise, die von seinem Bestreben geprägt ist, sich wieder mit der Musik zu verbinden, die ihn in seinen prägenden Jahren inspiriert hat, und seine Leidenschaft für das Songwriting sowie Live-Auftritte neu zu entfachen.

Inspiriert von ikonischen Bands wie Type O Negative und Fields Of The Nephilim strahlt der Sound von Locus Noir eine dunkle und eindringliche Energie aus. Die Musik integriert auch düstere Atmosphären, die an Paradise Lost und My Dying Bride erinnern, sowie die rohe Seite des Gothic Rock. Dies führt zu einer kohärenten Klanglandschaft, die sowohl eine frische Perspektive als auch eine zeitlose Interpretation dessen bietet, was Gothic Metal sein kann.

Dieses Projekt markiert zudem eine bedeutende Weiterentwicklung von Bens Gesangsstil, da er nun vollständig die eindringlichen melodischen Vocals annimmt, die Peter Murphy’s theatralischen Flair mit einer Tiefe verbinden, die an Depeche Mode erinnert. Die Texte bewegen sich durch kontrastierende Bereiche und behandeln sowohl esoterische als auch fleischliche Themen, oft durchzogen von Ironie: Liebe, Tod, Lust und der bittere Nachgeschmack von Partys, die über die Morgendämmerung hinaus verweilen. Letztendlich dient Locus Noir als aufrichtige Hommage an die Gothic-Subkultur.

Ben äußert sich dazu: „I am simply thrilled to be working with Listenable Records again. It’s a team I’ve known for a long time and hold in high regard: they played a key role in Sybreed’s career and have always demonstrated a highly collaborative approach, which is in line with my own work ethos and was one of my non-negotiable conditions when I decided to return to music as an active artist. I also know that there is a real cultural affinity that will facilitate our exchanges. So I was very happy when they told me they wanted to sign Locus Noir after I contacted them, and I know I can count on the Listenable Records team, especially since they see as much potential in this new band as I do. This makes me very confident – and as optimistic as one can be when playing this kind of music – about the release of Locus Noir’s debut album, Shadow Sun, and the next steps in this new musical adventure.“

Ursprünglich als Solo-Projekt mit Beiträgen von langjährigen und neuen Freunden konzipiert, werden sich Locus Noir zu einer vollwertigen Live-Band entwickeln, mit dem Ziel ihren Platz in der Metalszene zu finden.

Das Debütalbum von Locus Noir, Shadow Sun, wird voraussichtlich 2026 über Listenable Records veröffentlicht.

Locus Noir online:

https://www.facebook.com/locus.noir/

https://www.instagram.com/locus_noir/