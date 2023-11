Therapy? und Bokassa am 12.11.2023 im Backstage in München

Eventname: Therapy? Live 2023

Headliner: Therapy?

Vorband: Bokassa

Ort: Backstage, München

Datum: 12.11.2023

Kosten: 44,00 € VVK

Genre: Rock, Stoner, Punk

Besucher: ca. 450 Besucher

Veranstalter: Sailor Entertainment

Link: https://backstage.eu/therapy-live-2023.html

Auf manche Bands freut man sich einfach immer wieder wie ein kleines Kind, auch wenn (oder vielleicht gerade weil) sie einen bereits das halbe Leben lang begleiten. Therapy? waren maßgeblich daran beteiligt, dass mir heute Stromgitarren deutlich mehr liegen als tighte Beats oder Synthieflächen, und ihre Songs sind nie ganz aus der Erinnerung verschwunden, auch wenn zwischenzeitlich andere Genres interessanter erschienen.

Nach dem großartigen Gig im Mai des vorigen Jahres, ebenfalls im Backstage, da allerdings im größeren Werk und – leider – mit deutlich weniger Publikum als der Größe dieser Location angemessen gewesen wäre, kann ich es kaum erwarten, auch 2023 eine gehörige Dosis nordirischen Auf-Die-Fresse-Rock zu inhalieren.

Zunächst aber sind Bokassa dran, die ich schon auf der ersten der beiden diesjährigen Full Metal Cruises kennenlernen durfte, und die mich dort ohne Vorwarnung komplett umgehauen haben mit ihrer eigentümlichen, jedoch absolut mitreißenden Mischung aus Stoner, Punk und Rock ’n‘ Roll. Die drei Norweger sind zwar erst seit 2013 am Start, konnten sich jedoch bereits eine treue Fangemeinde erspielen, 2021 erschien das letzte Album mit dem Titel Molotov Rocktail. Die Backstage Halle ist bereits gut gefüllt, und da erst am Tag zuvor der Ausverkauf des München-Termins verkündet wurde, ahne ich, dass der Platz zum entspannten Fotografieren schon sehr bald ein rares Gut sein wird. Einen Fotograben gibt es in der Halle nicht – also ab in die vierte Reihe und los geht’s!

Bokassa wissen, was sie ihrem Publikum schuldig sind, fast augenblicklich brennt die Luft, los geht’s mit Freelude von eben jenem jüngsten Output. Kurz darauf dann eine Reise ins Jahr 2017. Last Night vom ersten Album ballert uns um die Ohren – “Your church forsaken, Where’s your saviour now?” – der Nacken sendet warnende Signale ins Schmerzzentrum. Soll das noch 40 Minuten so weitergehen? Wenig später gibt’s dann mit Garden Of Heathen einen brandneuen Song, ich kann schon bald nicht mehr. Vor allem Bassist Bård Linga ist schier nicht zu bremsen, wirft sich und sein Instrument in Pose und kann gar nicht nah genug dran sein am Publikum, das die Band einfach hemmungslos abfeiert. Vorband? Ja, aber was für eine, die Münchner Meute ist angezündet. Dabei kann man froh sein, dass Sänger Jørn Kaarstad seinen Mann am Mikro steht, nicht ohne Stolz erzählt er nebenbei, er habe sich kürzlich gewisse Dinge ganze achtmal durch den Kopf gehen lassen, und dass man Beef Jerkey an Tankstellen eher nicht konsumieren sollte.

Die Trondheimer beschließen ihren Auftritt nach einer guten Dreiviertelstunde und immerhin zehn Songs mit Walker Texas Danger, wieder vom Debüt. Ein Glückspilz in der ersten Reihe greift noch die Bokassa-Setlist auf Papier ab, und dann sind auch schon die Bühnentechniker für den Hauptact zugange. Therapy? sind eine Institution der gepflegten Rockmusik, und das schon verdammt lange. Bereits seit 1989 besteht die Band, Sänger Andy Cairns und Evil Priest – Michael McKeegan am Bass blieben während all dieser Jahre die Konstanten, die Besetzung an den Drums wechselte. Der aktuelle Mann an den Fellen heißt Neil Cooper, und der Gig im Backstage München fällt nun gerade heute mit seinem 20-jährigen Jubiläum in ebendieser Position zusammen, was die Band im Laufe des Auftritts zu einer herzlichen Gratulation und Mr. Cooper zu einem ausgedehnten Drumsolo veranlassen wird.

Den Auftakt macht They Shoot The Terrible Master, Einstiegssong vom aktuellen 2023er-Output Hard Cold Fire, und der setzt dann auch das Tempo für den Rest des Abends. Auch wenn die ruhigen Nummern wie Safe oder das Hüsker Dü-Cover Diane ebenso zum Repertoire zählen – Therapy? liegt der rote Drehzahlbereich einfach mehr, gerade die groovenden Nummern à la Neck Freak, Stories oder Teethgrinder bringen zuverlässig die Mähnen zum Kreisen. Kein Abschnitt der langen, langen Bandgeschichte wird ausgelassen, der rohe und noisige Grunge-Rock der Anfangstage findet ebenso seinen Platz wie die reiferen und zum Teil auch nachdenklichen Rocknummern der jüngeren Werke.

Therapy? scheinen außerdem eine besondere Beziehung zu ihrem Münchner Publikum zu haben, ich kann gar nicht zählen, wie oft Andy Cairns sich zu Liebesbekundungen hinreißen lässt, sowohl die Stadt als auch die Menschen vor ihm direkt adressierend. Da verzeiht man ihm auch, dass mancher Refrain ein wenig schief erklingt, der Stimmung tut das keinen Abbruch, die Halle ist längst am Siedepunkt angekommen, und die Temperatur im Kern dieses Hexenkessels erreicht inzwischen annähernd Saunatemperatur.

Gerade verklingen die letzten Töne von Woe, und ich mache einen taktischen Fehler. Die ausverkaufte Halle ist bis ins letzte Eck gefüllt, kein Durchkommen. Ich schiebe mich nach hinten bis in die Mitte und versuche dann, nach rechts auf die andere Seite der Bühne zu gelangen. Vergebens, ich lande mittig, eingeklemmt zwischen Bar und Notausgang. Also Kamera aus und einfach Days Kollaps genießen. Nach etwas mehr als einer Stunde verabschiedet sich die Band kurz von der Bühne. Wer Therapy? kennt weiß – ohne Zugabe wird das Licht nicht ausgehen. Noch sechs weitere Songs bekommen wir zu hören, darunter natürlich Klassiker wie Die Laughing, das dem Gedächtnis der verstorbenen Musikerinnen Sinéad O’Connor und Dolores O’Riordan gewidmet ist, sowie Ugly, der Nackenbrecher Screamager vom Album Troublegum und Potato Junkie, das mit dem klassischen Riff von Sabbaths – Iron Man eingeleitet wird.

Gegen 21:30 Uhr endet der Wahnsinn, und eine Horde beseelter Rockfans quetscht sich selig lächelnd Richtung Ausgang. Musik ist die beste Therapie – wir haben es an diesem Sonntag in München erleben dürfen. Danke Bokassa und Therapy? für einen wunderbaren Abend!