Team Scheiße am 11.04.2024 im Substage, Karlsruhe

Eventname: Tour 2024

Headliner: Team Scheiße

Vorband: Bachratten



Ort: Substage, Karlsruhe

Datum: 11.04.2024

Genre: Punk Rock, Deutschpunk, Hardcore, Grunge, Garage Rock

Veranstalter: KKT GmbH – Kikis Kleiner Tourneeservice

Link: https://substage.de/

Team Scheiße haben sich innerhalb kürzester Zeit vom Geheimtipp zu dem heißesten Eisen im deutschen Punk-Sektor entwickelt. Mit Selbstironie, Gesellschaftskritik und klarer Kante haben sie sich eine immer weiter wachsende Fangemeinde erspielt. Ihr Sound ist roh, auf ihren Konzerten geht es heiß her, doch Team Scheiße haben es sich zur Aufgabe gemacht, für mehr Achtsamkeit auf Konzerten zu werben. Ich habe mir davon heute im Substage ein Bild machen dürfen.

Als Support hat man die junge Kasseler Band Bachratten eingeladen, die den Gästen ihre irgendwo zwischen Garage Rock und Grunge angesiedelten Songs präsentieren dürfen. Ihr zweites Album Durch Dich Durch ist erst im Januar erschienen und natürlich möchte man die Songs den Gästen präsentieren. Gekannt habe ich die Band vorher tatsächlich noch nicht, und obwohl der Auftritt auch nicht ganz ohne technische Probleme vonstattengeht, können Yusuf und seine Mitstreiter doch einiges an Beifall für sich gewinnen. Wie ich bei Gesprächen mitgehört habe, waren doch einige der anwesenden Fans schon bei anderen Konzerten der Tour und konnten sich so von der Livequalität der Bachratten überzeugen.

Es folgt eine kurze Umbaupause, die von einer Karaokeversion von Wind Of Change der Scorpions beendet wird. Die Fans im Substage singen lauthals mit, bevor dann mit Verjubel All Mein Cash das eigentliche Set beginnt und es ab dem ersten Ton direkt zur Sache geht. Und damit auch wirklich jeder an diesem Abend eine gute Zeit hat, wird der Song für Timos Ansage für mehr Awareness unterbrochen. Ein feiner Zug, wie ich finde, denn eigentlich finden fast alle oberkörperfreie, verschwitzte Männer eklig und sexuelle Übergriffe haben sowieso keinen Platz in unserer Gemeinschaft! Doch nun weiter zum Set und zu Hits wie 20:15, Rein Ins Loch oder Panzerquartett.

Ein weiteres Mal möchte die Band auf die Ungleichheit in unserer Gesellschaft aufmerksam machen und veranstaltet bei den nächsten beiden Songs einen sogenannten FLINTA Pit, bei dem die Jungs Platz in der Mitte machen sollen. Tolle Aktion, die gebürtig gefeiert wird. Aber auch nach eben jenen beiden Songs bleibt die Menge in Bewegung und es hat den Anschein, als wirklich kein Gast mehr still steht! Neue Songs gibt es auf der Tour auch zu hören und so präsentieren Team Shit ihren Fans die Songs Beige und Lok, welche sich perfekt zu den alten Songs gesellen. Immer wieder gibt es humorvolle und selbstironische Ansagen von Thomas Tegethoff, wie zum Beispiel die Tatsache, dass die Team Scheiße Refrains alle sehr einfach zu erlernen seien. Der Neuzugang Lulu Henn, die erst im November zu der Band gestoßen ist, hat sich mittlerweile super eingefunden und komplettiert den Fünfer an der zweiten Gitarre. Dass Mello nicht nur Gitarre spielen kann, beweist sie bei Elfmeterschießen. Sänger Timo begibt sich in den Hintergrund, damit Mello die Frontfrau mimen kann. Ihre Gitarre wird derweil von ihrem Bandkollegen Henri übernommen, den einige von Scheitern Dreitausend kennen.

Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welchen Song der Band ich als DEN Signature Song bezeichnen soll. Ist es der Karstadtdetektiv, der wohl maßgeblich an dem Durchbruch beteiligt war, der Schmetterling, der für eine bunte Gesellschaft einsteht, oder doch FA, das die Band bereits im ZDF performen durfte?! Ist im Prinzip es auch egal, denn es sind alles Hits, die einfach zum Tanzen, Moshen, Crowdsurfen oder Mitsingen einladen. Nach Frank verlässt die Band vorerst die Bühne.

Für die Zugabe, beziehungsweise den ersten Song davon, haben sich Fans der ersten Reihe besonders vorbereitet, denn Thomas singt den Song Dudelsack nur von Flöten begleitet, zwei davon eben besagte Fans aus der ersten Reihe, die ihre eigenen Flöten mitgebracht haben. Mit Vorgesetzter, Cobratattoo, einer Dankesrede und dem zweiten Mal Schmetterling, diesmal mit Pit für alle, beenden Team Scheiße ihr Konzert im Substage.

Team Scheiße bleiben sich treu und genau das lieben die Fans an dieser Band und auch ich kann es kaum erwarten, diese Ausnahmepunker bei Rock Am Ring wiederzusehen! So geht Punk Rock anno 2024!