From A Nightmare: enthüllen Details zum kommenden Album „Doom State“

Die amerikanische Metalcore-Groove-Metal-Band From A Nightmare hat bekannt gegeben, dass ihr neues Album den Titel Doom State tragen wird und am 7. Juni unabhängig als Jewel Case und auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen veröffentlicht wird.

Aus den Überresten der dynamischen Bands, die in den frühen 2000er Jahren einst die Musikszene Baltimores prägten, erhebt sich nun eine neue Kraft – From A Nightmare. From A Nightmare ist ein vierköpfiges Kollektiv, das sich aus erfahrenen Musikern zusammensetzt, die früher gesehenen Bands aus Maryland wie Quarry, Epic Harvest und Dead Atlantic angehörten. Jedes Mitglied bringt eine eigene Vision und einen eigenen Hintergrund mit und verschmilzt nahtlos zu einer unerbittlichen Klangwand, die keine Kompromisse eingeht.

Die klangliche Identität der aus den Randgebieten von Baltimore, Maryland und York, Pennsylvania stammenden Band besteht aus donnernden Gitarrenriffs, pulsierenden Basslinien und gebieterischen Schlagzeugmustern, die alle von aggressivem, aber melodischem Gesang untermauert werden. Inspiriert von Titanen wie Killswitch Engage, Architects, Sevendust und Lamb Of God geht die Band ihren eigenen Weg in der modernen Heavy-Musiklandschaft. Der Sound der Band ist beeindruckend und wird mit unerschütterlicher Intensität dargeboten, doch er wurzelt in einem Fundament aus Kameradschaft, Positivität und dem Glauben an die kollektive Stärke der Menschheit. Ihre Botschaft ist klar: In einem gemeinsamen Ziel finden wir unsere Stärke – Stärke liegt in der Zahl.

Doom State wird von Josh Clark im Dark Hollow Studio produziert, gemischt und gemastert. Bandfotos von Shane Gardner. Artwork von Nahuel Martiniello (Day Darks Design). Logo von Josh Clark (Dark Hollow Studio).

From A Nightmare sind:

Steve Stonesifer – Gesang

Jesse Sweiger – Gitarre

Dave Jacobson – Bass

Kyle Zupko – Schlagzeug

