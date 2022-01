Out Of This World: präsentieren neues Video zu „In A Million Years“

Die Melodic Hard Rock Supergroup Out Of This World bestehend aus legendären Namen wie Kee Marcello (Europe), Tommy Heart (Fair Warning), Ken Sandin (Alien) und Darby Todd (Devin Townsend, Gary Moore, The Darkness) sind auf der Erde eingeschlagen und veröffentlichen nun ihr selbstbetiteltes Debüt in einer exklusiven Neuauflage mit drei Bonustracks und einer zusätzlichen 7-Track-Live-CD.



Mit Out Of This World lässt das Quartett Träume für all jene wahr werden, die den Melodic Hard Rock insgeheim schon aufgegeben hatten und mit ihrer neuen Single In A Million Years enthüllt die Band einen weiteren Meilenstein des Albums. Diese unverschämt epische Nummer schrieb Kee Marcello vor sage und schreibe 30 Jahren für Europes Prisoners In Paradise. Noch unverschämter ist: Seither lag sie ungehört in seiner Schublade! „Doch mit seiner Stimme ist der Song endlich perfekt“, schwärmt der Frontmann von Out Of This World über seinen Sänger Tommy Heart. „Für mich ist der Song eines der Highlights des Albums.“ Alles zu seiner Zeit eben.



Seht euch nun das Musikvideo zu In A Million Years an: