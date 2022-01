Das Interview mit Grey Charlez von der Aachener Band Grey Attack

Artist: Grey Attack

Herkunft: Aachen

Genre: Rock, Metal

Label: DME

Link: https://greyattack.de/

Bandmitglieder:

Gesang und Gitarre – Grey Charlez

Gitarre – Wulff Maahn

Bass – Frank Le Gov

Schlagzeug – JFK

Ich hatte die Chance, mit Grey Charlez, dem Frontmann und Gitarristen von Grey Attack, zu plaudern. Nach einer kurzen Vorstellung ging es auch gleich los, und schnell wurde aus der anvisierten halben, eine ganze Stunde, in der viele Themen zur Sprache kamen. Das Ergebnis lest ihr hier.

Time For Metal / Kay

Moin Grey, vielen Dank für deine Bereitschaft und dass du dir die Zeit nimmst, mit uns ein Interview zu führen. Lass uns gleich über die neue Platte reden. Ich bin ja auf Afterworld, so der Titel, gespannt. Die erscheint nun am 21. Januar, wird es sie auch als Vinylausgabe geben?

Grey Attack / Grey Charlez

Eigentlich war die Platte ja bereits 2019 fertig und eigentlich war der Plan, die Scheibe auf der Tour mit Loudness 2021 vorzustellen. Das hat dann ja nicht geklappt. So haben wir die Zeit genutzt und ein paar Videos gedreht. Wir sind bereit für die Platte. Alles ist fertig und wartet nur auf die Veröffentlichung. Es wird auch eine Vinylausgabe geben.

Time For Metal / Kay

Sehr gut. Ich habe mir noch mal eure ersten beiden Platten Grey Attack und Grains Of Sand genauer angehört. Gerade auf der zweiten Scheibe sind viele Songs drauf, die ruhiger, fast schon Balladen sind. Setzt sich das auf Afterworld so fort?

Grey Attack / Grey Charlez

Nein, das nicht. Wir entwickeln uns ständig weiter. Mit der ersten Platte von 2015 wollten wir eigentlich nur eine EP machen. Ich war gerade frisch in der Band und so waren wir im Studio und wollten zwei, drei Songs aufnehmen. Wir hießen da noch gar nicht Grey Attack, sondern Silent Deceiver. Unser Produzent sagte dann auch, kommt Jungs, lasst uns ’ne ganze Platte machen. Und nicht nur Platte, sondern auch neuen Namen und neues Konzept, einfach alles. Das war schon nicht einfach, denn wir hatten ja nur die Silent Deceiver Songs und ich hatte zwar zwei fertige eigene Tracks dabei, aber das reichte nicht. Und so habe ich dann in den nächsten Wochen Songs geschrieben. Da war richtig Druck dahinter. Die habe ich dann zu Hause vorproduziert und dann sind die aufgenommen worden. Deshalb hat die erste CD auch gut ein dreiviertel Jahr gedauert. Bei der zweiten, Grains Of Sand, war es eine andere Herangehensweise. Ich hatte im Vorfeld bereits viele Songs geschrieben und konnte dann aus einem Pool wählen. Dadurch, dass ich das erste Mal Siebensaiter-Gitarre gespielt habe, sind die Songs dann teilweiser etwas dunkler geworden, aber auch ruhiger. Rückblickend ist die erste Platte etwas mehr Rock ’n‘ Roll, während wir auf der zweiten härter zur Sache gehen. Wobei auch der melodiöse Anteil klar gestiegen ist.

Time For Metal / Kay

Somit habt ihr einen ordentlichen Entwicklungsschritt gemacht, der mir persönlich gut gefällt. Mal sehen, wie sich das auf der neuen Platte fortsetzt.

Grey Attack / Grey Charlez

Ja, das kann man so sagen. Gerade bei den Songs von Grains Of Sand sieht man das bei Liveauftritten. Da stehen dann Kuttenträger vor uns, die voll auf die doch harten, brutalen Riffs abfahren und dann kommt da im Refrain so ein melodiöser Einschlag und dann merkst du auf der Bühne, dass die Leute das gut finden, aber eigentlich nicht gut finden, dass sie es gut finden. Ist schon interessant zu sehen. Dadurch werden wir aber nicht in eine Schublade gesteckt.

Time- For Metal / Kay

Und wie wird sich das auf Afterworld darstellen?

Grey Attack / Grey Charlez

Ja, das wird wieder etwas anders sein, nicht viel, aber doch anders. Ich mag den Begriff Konzeptalbum hier nicht benutzen, aber wir sind schon konzeptionell zu Werk gegangen. Es wird eine Story beschrieben und das vom ersten bis zum letzten Song. Nicht so, dass wie auf einer Perlenkette alle Tracks zusammengehören, aber es wird schon das Leben einer fiktiven Person musikalisch dargestellt. Da werden Höhen und Tiefen dargestellt, ist schon spannend und ich freue mich auf die Reaktionen.

Time For Metal / Kay

Das hört sich interessant an und ich werde sie mir mit Freuden anhören und dann mal sehen, was es dazu zu sagen gibt. Bist du der hauptverantwortliche Schreiber eurer Songs?

Grey Attack / Grey Charlez

Ja, ich bin da sozusagen der „Erfinder „der Tracks. Das arbeite ich dann auch aus und stelle es den Jungs vor. Da ich aber Sänger und Gitarrist bin und kein Schlagzeuger, programmiere ich ganz einfache Drumspuren und dann macht der Janos (JFK) daraus dann seine Drumparts und interpretiert das richtig gut. So kommen dann die Sachen zusammen. Klar dürfen sich auch die anderen mit einbringen, aber meist passt das so.

Time For Metal / Kay

Ihr wart ja recht lange durch die elendige Pandemie und den Lockdown gehandicapt, Auftritte zu absolvieren. Nun lockert sich das. Hattet ihr bereits eine Möglichkeit aufzutreten?

Grey Attack / Grey Charlez

Das ist in der Tat zurzeit schwierig, aber wir dürfen als Support von And Than She Came bei einer Warm-up-Show in Palenberg auftreten. Da können wir dann schon mal die neuen Songs üben, denn ab Januar gehen wir mit Serious Black auf Europatour und da soll das neue Album dann bereits veröffentlicht sein.

Time For Metal / Kay

Ja, das habe ich gesehen. Leider kommt ihr nur bis Bremen. Das ist etwas weit weg. Hatte ja gehofft, dass zumindest noch Hamburg dabei wäre.

Grey Attack / Grey Charlez

Ja, das ist schade, wo wir doch in Hamburg eigentlich so gern spielen. Aber es wird bestimmt noch eine Möglichkeit geben.

Time For Metal / Kay

Ihr kommt aus Aachen, so sagt zumindest meine Recherche. Da war ich bisher einmal, und zwar im Bunker (Veranstaltungszentrum). Da wollte ich eine Band sehen und bin dann irgendwie falsch gegangen. Das war wohl der Hintereingang.

Grey Attack / Grey Charlez (lacht)

Ja, das kann passieren, dann bist da rein gegangen, wo auch unser Probenraum ist. Der Eingang zum Konzertsaal ist auf der anderen Seite.

Time For Metal / Kay

Ja, das haben uns dann auch ein paar Musiker erzählt, denen wir zufällig begegnet sind. Da stellt sich mir doch gleich die Frage, weißt du, ob der Bunker Bestand haben wird? Viele Locations mussten ja bereits schließen.

Grey Attack / Grey Charlez

Ich habe nichts gehört. Der sollte weiter geöffnet bleiben. Es gibt Förderer, und auch die Vermietungen von Probenräumen bringen Geld ein.

Time For Metal / Kay

Ok, dann hoffen wir das Beste. Derzeit hat er ja wieder geschlossen, was den hohen Fallzahlen geschuldet ist. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Mal ganz was anderes, was hast du vor Grey Attack gemacht?

Grey Attack / Grey Charlez

Also, ich bin ja nicht hauptberuflich Musiker gewesen. Das war immer ein Hobby. Somit habe ich bereits früher in diversen anderen Bands gespielt und auch in einer Top 40 Band mitgemacht und mir dadurch mein Studio finanziert. Dadurch habe ich jede Menge Bühnenerfahrung, was uns nun zugutekommt. Angefangen habe ich mal mit 16 in einer Punkband. Vier Akkorde und los. Das hat gereicht, um sich für die Mädels interessant zu machen. Tja, und dann kam es so, wie es kommen sollte, der Gitarrist von Silent Deceiver orientierte sich jobtechnisch neu. Und da ich Frank und Wolfgang schon länger kannte, fragten die an, ob ich als Frontmann einsteigen möchte. Das erschien mir zunächst riskant, da ich war schon jahrelang kein Frontmann gewesen bin. Das letzte Mal in der Punkbband, ansonsten habe ich Gitarre gespielt und den Rest dem Mann an der Front überlassen. Das war schon eine Herausforderung. Tja, dann haben wir ein paar kleine Auftritte hier in Aachen absolviert und das hat Megaspaß gemacht. Dann haben wir die erste Platte gemacht und auch gleich ein paar Labels angeschrieben. Da haben wir sofort zwei Zusagen bekommen und uns dann für eins in der Nähe von Stuttgart entschieden. Das war Seven Arts und über das Label haben wir dann unsere Booking Agentur gefunden, die Redlionmusic. Inzwischen sind wir zu DME gewechselt, haben aber die Booking Agentur behalten. Und da ist der Theo Samson, der für uns Auftritte, Interviewtermine und auch Management-Aufgaben übernimmt. Über ihn kommen dann auch die Deals mit den Touren wie Anvil oder Loudness.

Time For Metal / Kay

Und wie kommt man dann als Aachener Band zu solchen Touren? Wie muss ich mir das vorstellen?

Grey Attack / Grey Charlez

Das läuft in der Regel über so eine Art Verteiler, in dem wir sind. Da kommen Vorschläge für Touren und da steht dann alles Notwendige. Wir können uns da bewerben. Dann gibt unsere Anett, die macht unser Management und dann kommt der Zuschlag des Managements, des Hauptacts und dann hast du den Job. So war es bei Beck und auch bei Anvil und Loudness. Auch Y&T in der Hamburger Markthalle ist so gelaufen. Das war schon cool, aber nur ein einmaliger Auftritt.

Time For Metal / Kay

Die Location ist ja nicht so weit von Kiel entfernt. Wir fahren gern in die Markthalle. Schöner Konzertsaal mit bis zu tausend Zuschauern. Leider im Moment ja ohne Konzerte.

Grey Attack / Grey Charlez

In Kiel haben wir auch schon gespielt, sogar zwei Jahre hintereinander. Wir waren zur Kieler Woche auf einer kleineren Bühne vor so einem großen Hotel. Das war schon toll da.

Time For Metal / Kay

Die Bühne kenne ich gut. Die ist vor dem Bahnhof. Da spielen oftmals so rockigere Bands, unter anderem eine meiner Kieler Lieblingsbands Time In Child, eine Purple Cover Band, die da regelmäßig auftreten. Schade, dass ich nicht gewusst habe, dass ihr da auftretet, da wäre ich doch glatt gekommen.

Grey Attack / Grey Charlez

Die haben da auch gespielt. Glaube vor uns.

Time For Metal / Kay

Ach, wie ärgerlich, da musste ich bestimmt schon wieder ins Bett. Nächstes Mal, wenn ihr da seid. Letztes Jahr gab es ja nun keine bzw. eine stark abgeschwächte Kieler Woche. Mal sehen, was 2022 kommt. Was ist das nächste Ziel von Grey Attack? Vielleicht so bekannt werden, um dann in der Color Line Arena (große Halle in Hamburg mit einem Fassungsvermögen von gut 10.000 Zuschauern) zu spielen?

Grey Attack / Grey Charlez (lacht)

Das wäre schön, aber wir sind alle alt genug und realistisch genug, um zu wissen, dass dies kaum etwas werden wird. Wir freuen uns, wenn wir unsere Sachen live spielen dürfen und die Zuschauer davon begeistern können. Klar gibt es Träume, aber es ist sehr schwierig heutzutage und außerdem muss da schon sehr viel zusammenkommen. Und wenn, dann ist das ein Lucky Punch, wie beim Boxen. Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Und außerdem haben wir ja alle auch noch einen Beruf und machen Musik mehr oder minder als Hobby. Wir haben aber das Glück, dass wir es uns herausnehmen können, auch mal drei, vier Wochen zu touren, wie jetzt mit Serious Black. Das ist einfach nur geil. Zwei, drei Wochen im Tourbus zu sein. Abends spielen, Party machen, Leute kennenlernen. Das ist es, wofür wir das machen. Und wenn sich da was daraus ergibt, umso besser.

Time For Metal / Kay

Das hört sich gut an, obwohl es bestimmt auch stressig sein kann, denke ich zumindest. Aber wenn ihr das so könnt, einfach cool. Immerhin ist es heutzutage schon schwierig, nur allein von der Musik zu leben. Ich kenn da Bands, The New Roses zum Beispiel, die sind ständig auf Tour und erreichen durch die ständige Präsenz viele und haben es dann ja letztendlich auch recht weit gebracht. Vorgruppe von Kiss, Platten, die weit oben in die Charts kommen. Das ist aber nicht die Regel. Ich kenne aber auch Musiker, wie den Frank Pané von Bonfire, der dann noch Gitarrenunterricht gibt oder bei anderen Projekten mitmacht. Es ist ein schwieriges Umfeld, und gerade jetzt, wo so viele Auftritte abgesagt werden oder Plattenreleases verschoben werden. Wo soll die Kohle herkommen? Da ist es schwierig, allein mit der Musik genügend zum Lebensunterhalt zu verdienen.

Grey Attack / Grey Charlez

Du musst schon breit aufgestellt sein. Zwei Bands oder Nebenjobs, z.B. als Produzent oder ein kleines Studio betreiben oder auch Unterricht geben. Es ist nicht einfach. Somit sind unsere Ziele auch eher bescheiden. Schön wäre es, mal mit einer etwas größeren Band zu touren, U.D.O z.B. oder Doro. Ist zwar nicht so meins, aber sie zieht Leute. Bisher waren wir in Clubs so vor 400 bis 600 Leuten. Wenn wir jetzt mal so über 1.000 oder 1.200 kommen, wäre das schon geil. Damit könnten wir dann ja auch durch den Verkauf von Merch oder Platten etwas wieder an Geld reinbekommen.

Time For Metal / Kay

Und dadurch erreicht man auch Leute und die reden dann über einen. Das ist oftmals nicht unwichtig, wenn man sich später wieder an einen erinnert und dann vielleicht mal die älteren Sachen kauft. So ist es mir mit euch auch ergangen. Dadurch kommt es dann zu einer Bekanntheit. Da stellt sich mir die Frage, wie seid ihr damals zum Baltic Open Air gekommen? Auch über so eine Ausschreibung? Das Event ist ja 2021 doch noch abgesagt worden, obwohl es erst hieß, es findet statt.

Grey Attack / Grey Charlez

Wir hatten uns 2015 für so eine Art Contest beworben. Der fand in Kiel statt und es waren ca. 10 bis 12 Bands beteiligt, die drei Songs spielen sollten. Wir sind dann Dritter geworden. Die ersten beiden kamen aus der Region da oben und hatten den entsprechenden Support. Die durften dann beim Baltic auftreten und der Dritte sollte dann eben auf der Kieler Woche spielen und das waren wir. Dann haben wir den Veranstalter des BOA (Daniel Spinler) angerufen und wollten im Folgejahr auftreten, da war das Line-Up aber schon voll. Trotzdem haben wir nicht lockergelassen und so kam es zum Auftritt 2017. Das habe ich in positiver Erinnerung, auch wenn wir schon recht früh gespielt haben. Vielleicht sollten wir das noch mal probieren.

Time For Metal / Kay

Das wäre natürlich toll. Ich hätte da noch einen Tipp. Das Headbangers Open Air. Das findet in der Nähe von Wacken statt, ist aber wesentlich kleiner. Der Macher nennt es „Der Garten brennt“, denn es findet sozusagen bei ihm hinterm Haus statt. 2.000 bis 2.500 Gäste, klein, familiär, mit günstiger Versorgung. Viele Bands, die da auftreten, stammen aus den 80ern. Blaze Bayley, Girlschool, Praying Mantis, Manilla Road uns auch Anvil und Loudness haben wir neben anderen da schon gesehen. Neben den Headlinern sind auch kleinere nationale Bands dabei. Das lohnt sich für euch bestimmt auch.

Grey Attack / Grey Charlez

Das hört sich interessant an. Das werde ich mir mal vormerken.

Time For Metal / Kay

Jetzt noch eine Frage zur derzeitigen Situation. Wie bist denn bisher durch die Pandemie gekommen? Bist bereits durchgeimpft?

Grey Attack / Grey Charlez

Zum Glück ist das schon erledigt. Eigentlich bin ich ganz gut durchgekommen. Klar, fehlen Auftritte, aber das soll ja nun besser werden. Ich bin letztens einmal nach langer Zeit wieder um die Häuser gezogen. Das hat schon Spaß gemacht. Und morgens um halb vier saß ich mit so einer Truppe auf dem Rathausplatz. Die hatten eine Gitarre dabei und das war total nett. Vorher waren wir noch in einem anderen Laden, dem Domkeller. Das ist eine Institution in Aachen. Der sieht heute noch genauso aus wie zu den Zeiten, als ich studiert habe. Auch der Besitzer ist gleich geblieben. Da treffen sich Künstler, Musiker und alle sonstigen künstlerisch Tätigen. Es läuft coole Mucke, nicht nur Metal und da gehe ich gerne hin. Gegen drei sind wir dann raus und dann eben noch zum Rathausplatz. War richtig gut.

Time For Metal / Kay

Das hört sich nach einem gelungenen Abend an. Tja, dann sollten wir dafür heute mal beenden. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit und das tolle Gespräch.

Grey Attack / Grey Charlez

Danke auch. Vielleicht sehen wir uns dann ja auf der Tour. Da würde ich mich freuen.

Das Interview wurde bereits vor einiger Zeit geführt. Es wird erst jetzt veröffentlicht, da es zum Erscheinen des aktuellen Albums Afterworld passt. Die Themen sind noch genauso aktuell wie vor ein paar Monaten. Grey Attack sind auf der derzeit noch stattfindenden Kings Today Tour als Support von Serious Black zu sehen. Das Review zum Album findet ihr hier.