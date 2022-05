Oceanhoarse: veröffentlichen neue Single & Video „Heads Will Roll“

Gestern haben die finnischen Heavy Metaller Oceanhoarse ihre brandneue Single Heads Will Roll veröffentlicht. Der Track kommt zusammen mit dem dazugehörigen Musikvideo, welches ihr euch hier anschauen könnt:

Ben Varon kommentiert:

„Wir arbeiten schon seit einigen Jahren an Heads Will Roll, denn es hat eine Weile gedauert, bis wir den richtigen Groove dafür gefunden haben. Aber wir haben von Anfang an an das Potenzial des Songs geglaubt, also blieben wir dran. Mit Hilfe des Produzenten Kari Huikuri ist es uns schließlich gelungen, den Song so einzufangen, wie er unserer Meinung nach sein sollte, während wir ihn live im Studio spielten. Keine Click-Tracks, nur vier Musiker, die sich zusammentun und loslegen. Ich denke, diese Energie zeigt sich im Endresultat!“

Er fährt fort: „Textlich ist der Song ein weiteres Beispiel für eines meiner ‚Lieblingsthemen‘, nämlich Korruption, Tyrannei und allgemein unmenschliches Verhalten. Leider fühlt sich dieser Song im Moment aktueller denn je an…“

Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums Dead Reckoning im Jahr 2021 über Noble Demon, gefolgt von mehreren Single-Veröffentlichungen, blieben Oceanhoarse stets umtriebig und sind vielleicht einer der bemerkenswertesten und fleißigsten Newcomer, die es derzeit gibt. Ihre explosive Mischung aus druckvollen Riffs und intensiven, groovigen Arrangements brachte der Band nicht nur eine Tour mit den schwedischen Progressive-Metal-Meistern Soen ein, sondern auch Lob von Fans und Presse. Also unbedingt das neue Musikvideo der Band anschauen oder Heads Will Roll über eure bevorzugte Streaming-Plattform HIER anhören.

Soen + Oceanhoarse

30.8. Tallinn, TBA, Estonia

31.8. Riga, TBA, Latvia

02.9. Gdansk, Drizzly Grizzly, Poland

03.9. Warsaw, Proxima, Poland

04.9. Wroclaw, Klub Pralnia, Poland

06.9. Aschaffenburg, Color Saal, Germany

07.9. Milan, Magazzini Generali, Italy

08.9. Rome, Largo, Italy

09.9. San Dona di Piave, Revolver, Italy

10.9. München, Backstage, Germany

11.9. Berlin, Fraanz, Germany

13.9. Köln, Stollwerck, Germany

15.9. Leipzig, Hellraiser, Germany

17.9. Budapest, A38, Hungary

18.9. Bratislava, MMC, Slovakia

20.9. TBA, Czech Republic

21.9. Wien, Arena, Austria

22.9. Aarau, KIFF, Switzerland

23.9. Strasbourg, La Maison Bleue, France

24.9. Paris, La Maroquinerie, France

26.9. Manchester, Rebellion, United Kingsom

27.9. Birmingham, O2 The Institute 2, United Kingdom

28.9. London, O2 Islington Academy, United Kingdom

29.9. Antwerpen, Trix, Belgium

30.9. Zoetermeer, Boerderij, Netherlands

01.10. Zoetermeer, Boerderij, Netherlands

Info:

http://www.facebook.com/oceanhoarse

http://www.instagram.com/oceanhoarse