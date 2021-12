Oceanhoarse: covern ‚den perfekten Song‘

Zu Ehren des 40-jährigen Jubiläums der kultigen Thrash-Metaller Anthrax haben die finnischen Oceanhoarse eine Coverversion des Bandklassikers Only veröffentlicht. Der Track erscheint als Lyric Video und im unverwechselbaren & groovigen Stil von Oceanhoarse und dürfte damit nicht nur den eingefleischten Fans gefallen.

Die Band kommentiert:

„James Hetfield nannte Only einmal ‚einen perfekten Song‘. Nun, wir stimmen von ganzem Herzen zu! Als große Fans der John Bush-Ära von Anthrax wollten wir unsere Version dieses Klassikers aus den 90ern aufnehmen, um das 40-jährige Jubiläum von Anthrax zu feiern. Wir sind dem Original ziemlich treu geblieben, haben es aber ein wenig abgeändert, um es zu unserem eigenen zu machen. Viel Spaß!“

Oceanhoarse veröffentlichten am 20. August ihr Debüt-Studioalbum Dead Reckoning über Noble Demon.

Gefüllt mit 13 Tracks voller krachender Riffs und intensiven Gesangsharmonien, präsentiert das aktuelle Album von Oceanhoarse eine Band, die gewillt ist, die Dinge in ihrem ganz eigenen Stil zu erforschen, anstatt sich an irgendwelche Durchschnittsformeln zu halten. Das Album ist HIER erhältlich.

Darüber hinaus, um das Jahr mit einem großen Knall zu beenden, laden Oceanhoarse zum Hoarsefest 2021 ein, einem von der Band organisierten Festival, welches am 26. Dezember in Helsinki stattfindet. Weitere Informationen findet ihr HIER. Außerdem wird die Band im September 2022 wieder mit den schwedischen Progressive Metallern Soen auf Tour gehen. Weitere Details in Kürze!

Info:

http://www.facebook.com/oceanhoarse

http://www.instagram.com/oceanhoarse