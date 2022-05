Lacrimosa: veröffentlichen aktuelles Studioalbum „Leidenschaft“ erstmals auf Vinyl

Seit über 30 Jahren sind Lacrimosa die Speerspitze ihres Genres – als eine der ersten Bands, die Gothic-Klänge mit Metal, Rock und symphonischen Elementen kombinierten, inszenieren sie sich seit Mitte der Neunziger mit jedem ihrer Alben neu und sprengten immer wieder jegliche Genre-Grenzen. Von Peru über China oder Rumänien bis zu Taiwan spielten sie Shows auf der gesamten Welt und wurden somit zu Ikonen der dunklen, vorrangig deutschsprachigen Poesie.

Mit ihrem aktuellen Album Leidenschaft, das von Fans und Kritikern als eins der stärksten ihrer Karriere gefeiert wurde, setzten sie einen weiteren Meilenstein und dieses pünktlich zu Weihnachten 2021 erschienene Album ist nun auch erstmals auf Vinyl erhältlich.

Die edle rot-weiß-schwarz marmorierte Doppel-LP mit 20-seitigem Booklet liefert die zehn aktuellen Songs, die der Sonic Seducer einst als „innig, seelenvoll [und] emotional aufwühlend“ und Metalfactory als „Perfektionswerk“ beschrieb, nun endlich auch für Schallplattenliebhaber.

Am 12. August erscheint die Leidenschaft 2LP im Gatefold über Atomic Fire Records unter Lizenz von Hall Of Sermon, und ihr könnt das Album nun hier vorbestellen: https://lacrimosa.afr.link/Leidenschaft

„Das erste Album von Lacrimosa war keine CD, sondern ganz bewusst eine LP“, erinnert sich Lacrimosa-Mastermind Tilo Wolff. „Ich muss zugeben, ich hatte damals nicht an die Zukunft der CD geglaubt, viel zu klein waren die Cover und die gesamte Haptik war einfach nicht zu vergleichen mit dem Gefühl, eine LP aus ihrer Hülle zu zaubern. Dreißig Jahre habe ich den schönen LPs nachgetrauert, aber diese Zeiten sind jetzt vorbei: Vinyl is back!“

Leidenschaft Tracklist:

Side A:

1. Liebe Über Leben

2. Führ Mich Nochmal In Den Sturm

Side B:

3. Kulturasche

4. The Daughter Of Coldness

5. Raubtier

Side C:

6. Die Antwort Ist Schweigen

7. Celebrate The Darkness

8. Augenschein

Side D:

9. Die Liebenden

10. Exodus

