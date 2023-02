Fury In The Slaughterhouse: veröffentlichen dritte Single „More Than A Friend“ des kommenden Album „Hope“

Mit dem Song More Than A Friend veröffentlichen Fury In The Slaughterhouse heute die dritte Single aus ihrem im Sommer erscheinenden Album Hope. Der Song soll ein Dankeschön an die Freundschaft sein – In diesem Fall explizit an ihren Manager Holger Hübner, den die Band liebevoll ihren „Kümmerer“ nennt.

Seit Ende 2016 betreut Holger Hübner, übrigens auch einer der Gründer des legendären Wacken Open Airs, die Geschicke der Band aus Hannover. Er hat in der Band nach ihrer ursprünglichen Auflösung wieder ein Feuer entfacht, und aus der anfänglichen Geschäftsbeziehung ist inzwischen eine tiefe Freundschaft und Verbundenheit entstanden. Hübner ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass Fury den Spaß an der Musik wiederentdeckt haben: „Ohne ihn hätten wir höchstwahrscheinlich kein Album mehr gemacht – und jetzt arbeiten wir schon mit dem zweiten Studioalbum fertig! Manchmal ist ein kleiner Rocksong die beste Art um zu sagen ‚Du bist mehr als ein Freund!'“, so die Band.



Bisher waren die Songs Better Times Will Come und So Are You aus dem Album Hope erschienen, welches am 28.07.2023 erscheint. Im Sommer geht die Band außerdem auf ausgiebige Open Air Tour.