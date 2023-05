Elegant Weapons: veröffentlichen Single/Video zum Titeltrack ihres Debütalbums „Horns For A Halo“

Seit dem 26. Mai, dem Tag, an dem die All-Star-Metal-Kollaboration Elegant Weapons ihr Debütalbum Horns For A Halo veröffentlicht hat, können sich die Fans auch das neueste Musikvideo zum Titelsong ansehen. Rainbow-Sänger Ronnie Romero, Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner, Uriah Heep-Bassist Dave Rimmer und Accept-Schlagzeuger Christopher Williams haben den Titeltrack von Horns For A Halo als dritte Single bzw. drittes Video aufgenommen, das über diesen Link aufgerufen werden kann:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Unverkennbar düster und grüblerisch, hell und dunkel, gut und böse. Eine mittelschnelle Mischung aus Birmingham und Seattle mit einer Portion Thrash“, erklärt Richie Faulkner. „Der Titeltrack Horns For A Halo ist wie eine Kreuzung aus Tony Iommi und Alice In Chains. Es geht darum, wie wir die schlechten Dinge, die wir tun, rechtfertigen. Wenn wir am Tag des Jüngsten Gerichts auftauchen, werden die Engel irgendwie unsere Hörner mit Heiligenscheinen verwechseln, wenn du weißt, was ich meine.“

Die Tracklist von Horns For A Halo findet ihr in unserem Time For Metal Release-Kalender:

Die früheren Singles/Videos der Band, Blind Leading The Blind und Do Or Die, können auch über diese Links angesehen und gehört werden:

Blind Leading The Blind Musikvideo: https://youtu.be/qWPE-iIkA5M

Do Or Die Musikvideo: https://youtu.be/8K37V1KwROU

Das Debütalbum von Elegant Weapons, Horns For A Halo (produziert von Faulkners Priest-Bandkollegen Andy Sneap und mit Auftritten von Panteras Rex Brown und Judas Priests Scott Travis), kann hier gestreamt und gekauft werden:

https://ew.bfan.link/horns-for-a-halo

Und schließlich werden Elegant Weapons von Juni bis Juli auch in Europa unterwegs sein, unter anderem mit Pantera, auf Festivals und als Headliner bei ihren eigenen Shows. Tickets für die Shows können über diesen Link erworben werden: https://bnds.us/u7tlvx

„Wir freuen uns sehr darauf, auf Tour zu gehen und unsere ersten Tourdaten finden ab Juni 2023 in Europa statt. Die Fans können harte Songs mit eingängigen Melodien, tollem Gesang und jeder Menge Riffs erwarten! Wir alle lieben es, live zu spielen und können es kaum erwarten, die Elegant Weapons auf die Live-Bühne zu bringen.“

Tourdaten:

12.06. CZ Prague – O2 Arena

13.06. DE Berlin – Verti Music Hall

15.06. FR Paris – L’Alhambra

16.06. FR Clisson – Hellfest

18.06. BE Dessel – Graspop Metal Meeting

20.06. NL Amsterdam – AFAS Live

21.06. DE Hamburg – Edel Optics Arena

23.06. CH Zurich – Komplex

25.06. ES Cartagena – Rock Imperium Festival

26.06. ES Madrid – Mon Madrid

28.06. PT Lisboa – Evil Live Festival

29.06. ES Viveiro – Resurrection Fest

02.07. IT Bologna – The Return of the Gods Festival

30.07. UK Abertillery – Steelhouse Festival

Elegant Weapons online:

https://www.facebook.com/elegantweaponsband

https://www.instagram.com/elegantweaponsband/