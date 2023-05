Arrival Of Autumn: Album „Kingdom Undone“ jetzt erhältlich

Arrival Of Autumn veröffentlichten ihr zweites Full-Length-Album Kingdom Undone am 26. Mai über Nuclear Blast Records.

Ty Fox kommentierte hierzu: „Wir sind sehr aufgeregt, Kingdom Undone zu enthüllen! Das ist die Band, die auf allen Zylindern feuert, mit einer dringend benötigten, kompromisslosen Anstrengung im Metalcore-Genre! Wir können es kaum erwarten, diese Songs live für euch alle zu spielen!“

Die Trackliste zu Kingdom Undone findet ihr im Time For Metal Release-Kalender: (hier)

Kingdom Undone hier bestellen: https://bfan.link/AOA-KingdomUndone.a01

Am 26. Mai startete die Band ihre Kingdom Undone West Coast Tour in Red Deer, AB! Die 13-tägige Tournee wird in Eugene, Cupertino und Salt Lake City Halt machen, bevor sie am 11. Juni in Calgary endet!

Bestätigte Kingdom Undone-Tourdaten der West Coast Tour sind:

05/26/2023 Grande Prairie, AB – Better Than Fred’s

05/27/2023 Red Deer, AB – The Vat

05/28/2023 Edmonton AB – Temple

05/30/2023 Vancouver BC – Wisehall

06/01/2023 Seattle WA – Fun House

06/02/2023 Eugene OR – Old Nick’s

06/03/2023 Grants Pass OR – Our Studio

06/04/2023 Cupertino – X-Bar

06/07/2023 Salt Lake City UT – Liquid Joes

06/08/2023 Pocatello ID – Sixes

06/09/2023 Spokane WA – The Icon

06/10/2023 Kelowna BC – Jack Knife

06/11/2023 Calgary AB – Palamino

Kauft eure Tickets unter: arrivalofautumn.com

Mehr Infos zu Kingdom Undone bekommt ihr hier:

Arrival Of Autumn sind:

Jamison Friesen | Gesang

Brendan Anderson | Gitarre

Ryan Sorensen | Bass

Ty Fox | Schlagzeug

Arrival Of Autumn online:

https://www.facebook.com/ArrivalOfAutumn/

https://www.instagram.com/arrivalofautumn/