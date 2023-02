Arrival Of Autumn: kündigen neues Album „Kingdom Undone“ an

Arrival Of Autumn absorbieren die eisigen Emotionen ihrer Umgebung in einer knallharten Mischung aus Heavy Metal-Können, Metalcore-Intensität und himmelsstürmender melodischer Sensibilität. Die Gruppe kanalisiert diese Energie auf ihrem zweiten Album Kingdom Undone, das am 26. Mai über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird.

„Nach vielen Hindernissen und Zeiten der Ungewissheit sind wir neu gestärkt, neu fokussiert und bereit, der Welt endlich zu zeigen, woran wir gearbeitet haben! Kingdom Undone ist Arrival Of Autumn, das auf allen Zylindern feuert. Dies ist unser Meisterwerk und wir können es kaum erwarten, diese Songs für euch auf der Straße zu spielen!“

Kingdom Undone kann hier vorbestellt werden: https://bfan.link/AOA-KingdomUndone

Am vergangenen Freitag hat die Band die Bühne mit dem feurigen Laubsägewerk und dem stampfenden Schlagzeug eröffnet, das in Scars ausbricht. Die ansteckende Melodie führt die Zuhörer auf eine energiegeladene Reise, bei der ihr mitgrölen werdet: „Why don’t you show your scars?“

Jamison Friesen fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, den ersten Track unseres kommenden Albums Kingdom Undone zu veröffentlichen! In Scars geht es darum, den Menschen um einen herum gegenüber echt zu sein und aufzuhören, so zu tun, als wäre man etwas, das man nicht ist. Es spielt keine Rolle, was man äußerlich sieht, es geht darum, den Mut zu haben, nicht zu verstecken, wer man ist! Wir freuen uns darauf, den Song auf unseren kommenden Touren zu spielen!“

Seht euch das Video zu Scars hier an:

Hört euch Scars auf allen Streaming-Plattformen an: https://bfan.link/AOA-Scars

Arrival Of Autumn begannen die Aufnahmen zu Kingdom Undone im August 2021 in den Mark Lewis Studios in Hendersonville, Tennessee und in ihrem eigenen Studio in Grande Prairie AB und schlossen sie im Dezember 2021 ab. Das Album wurde von der Band und Mark Lewis produziert, der auch für die Produktion, den Mix und das Mastering verantwortlich war. Das Artwork für das Album wurde von Travis Smith entworfen.

Kingdom Undone kann hier vorbestellt werden: https://bfan.link/AOA-KingdomUndone

Kingdom Undone wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD Jewel Case

– T-Shirt

– CD + T-Shirt Bundle

– Orange/ Blue Swirl Vinyl

Die Trackliste zu Kingdom Undone findet ihr in unserem Release-Kalender:

Nächsten Monat werden Arrival Of Autumn mit ihren Labelkollegen und Bay Area Thrash-Legenden Heathen auf Tour gehen. Die Empire Of The Blind Tour beginnt am 9. März in Rhode Island und wird die Ostküste rauf und runter reisen und in Chicago, Atlanta und Orlando Halt machen, bevor sie am 26. März in Philadelphia endet.

Arrival Of Autumn sind:

Jamison Friesen | Gesang

Brendan Anderson | Gitarre

Ryan Sorensen | Bass

Ty Fox | Schlagzeug

Arrival Of Autumn online:

https://www.facebook.com/ArrivalOfAutumn/

https://www.instagram.com/arrivalofautumn/