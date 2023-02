Blind Channel: veröffentlichen neue Single „Flatline“ und bereiten sich auf ihre EU/UK-Tournee mit I Prevail für nächsten Monat vor

Nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums Lifestyles Of The Sick & Dangerous im letzten Jahr, das von den Kritikern hoch gelobt wurde, ausverkauften Shows in ganz Europa auf ihrer Headline-Tour sowie als Support für Electric Callboy und andere große Acts, starten die finnischen Blind Channel mit einem Knaller in das Jahr 2023. Ihre neue Single Flatline kann jetzt über Century Media Records hier gestreamt werden: https://blindchannelfi.lnk.to/FLATLINE

Schaut euch das Video hier an:

Blind Channel kommentieren: „Dies ist der Beginn des nächsten Kapitels unserer Karriere. Flatline ist Blind Channel auf Steroiden. Wir haben die Energie der 130 Shows des letzten Jahres in einem Song eingefangen und ihn auf einem Berliner Rave voller roter Lichter und Hardcore-Party geworfen. Der Song wurde mit dem Songwriter-Duo Blyne (David Guetta, Robin Schulz etc.) geschrieben und ist gleichzeitig einer der härtesten Tracks, die wir je gemacht haben. Dieser Scheiß ist also von Grund auf ziemlich einzigartig. Wenn du das Auf und Ab satt hast, kann dir dieser Song helfen.“

Blind Channel sind demnächst in der EU/UK als Special Guest von I Prevail zu sehen. Im Anschluss an diese Tour wird sich das Sextett Electric Callboy auf ihrer TekknoWorld Tour anschließen, bevor es in die USA zur West Coast Tour 2023 von Lacuna Coil geht. Siehe unten für die EU/UK Termine!

Skandinavische Headline Shows 2023

Mar. 1, 2023 – Stockholm, SE @ Klubben

Mar. 2, 2023 – Oslo, NO @ John Dee

Mar. 5, 2023 – Copenhagen, DK @ Vega

I Prevail EU/UK -Tournee 2023

Special Guests: Trash Boat & Blind Channel

Mar. 7, 2023 – Zürich, CH @ X-TRA

Mar. 8, 2023 – Oberhausen, DE @ Turbinenhalle

Mar. 9, 2023 – Leipzig, DE @ Täubchenthal

Mar. 11, 2023 – Cologne, DE @ Palladium

Mar. 12, 2023 – Amsterdam, NL @ Melkweg

Mar. 14, 2023 – Antwerp, BE @ Trix

Mar. 15, 2023 – Tilburg, NL @ 013

Mar. 17, 2023 – Portsmouth, UK @ Guildhall

Mar. 18, 2023 – Bristol, UK @ O2 Academy Bristol

Mar. 19, 2023 – Birmingham, UK @ O2 Academy Birmingham

Mar. 21, 2023 – Leeds, UK @ O2 Academy Leeds

Mar. 22, 2023 – Glasgow, UK @ O2 Academy Glasgow

Mar. 23, 2023 – Liverpool, UK @ O2 Academy Liverpool

Mar. 25, 2023 – Dublin, Ireland @ Olympia Theatre

Mar. 27, 2023 – Manchester, England @ O2 Victoria Warehouse

Mar. 28, 2023 – Nottingham, UK @ Rock City

Mar. 29, 2023 – London, UK @ VO Arena Wembley



Europäische Headline Shows 2023

Apr. 16. 2023 – Dresden, DE @ Reithalle

Apr. 17. 2023 – Poznan, PL @ Tama

Apr. 18. 2023 – Gdansk, PL @ Parlament

Apr. 19. 2023 – Hanover, DE @ MusikZentrum

Apr. 24. 2023 – Essen, DE @ Turock

Apr. 25. 2023 – Munster, DE @ Sputnik Halle

Apr. 26. 2023 – Heidelberg, DE @ Halle 02

Apr. 27. 2023 – Ausburg, DE @ Kantine

Electric Callboy – Tourdaten Europa

Special Guest: Blind Channel, Support: Future Palace

Apr. 14, 2023 – Vienna, AT @ Gasometer | SOLD OUT

Apr. 15, 2023 – Budapest, HU @ Barba Negra | SOLD OUT

Apr. 20, 2023 – Hamburg, DE @ Barclays Arena

Apr. 21, 2023 – Frankfurt, DE @ Festhalle

Apr. 22, 2023 – Zurich, CH @ The Hall

Apr. 28, 2023 – Esch-sur-Alzette, LU @ Rockhal

Apr. 29, 2023 – Paris, FR @ L’Olympia

May 1, 2023 – London, UK @ Eventim Apollo



„It took me eight years to become an overnight success“ – in dieser Zeile, die im vierten Album von Blind Channel, Lifestyles Of The Sick & Dangerous, versteckt ist, findet die kompromisslose Reise der Band ihre Fortsetzung. Als sie sich 2013 in Oulu, Finnland, gründeten, wussten die Sänger Niko und Joel Hokka, Schlagzeuger Tommi Lalli, Gitarrist Joonas Porko und Bassist Olli Matela (und der später hinzugekommene DJ/Perkussionist Alex Mattson), dass es nur darum ging, groß rauszukommen oder nach Hause zu gehen. Und genau das taten sie, als sie ihren Weg auf die größte Bühne Europas fanden: Eurovision, nachdem sie am Uuden Musiikin Kilpailu (UMK) teilgenommen hatten, Finnlands jährlichem Wettbewerb zur Ermittlung ihres Beitrags. Blind Channel gewannen den Platz mit dem größten Erdrutschsieg, den der Wettbewerb je gesehen hat, und begeisterten den Kontinent mit ihrem feurigen Nu-Metal-Song: Dark Side.

Der Eurovision Song Contest ist jedoch nicht der springende Punkt in der Geschichte von Blind Channel. Das Sprungbrett, das sie auf diese geheiligte Bühne führte, war genau das: ein Schachzug auf dem Weg zu einem größeren Ziel. Es ermöglichte ihnen zwar, noch mehr Anhänger zu gewinnen, aber dank ihrer drei vorherigen Alben hatten sie sich bereits über die Jahre eine begeisterte Fangemeinde aufgebaut: Revolutions (2016), Blood Brothers (2018), Violent Pop (2020).

Lifestyles Of The Sick & Dangerous geht den nächsten Schritt und bietet eine schwungvolle, aufrichtige Darstellung ihres Lebens, untermalt von ihrem Markenzeichen, der unerbittlichen Violent Pop Music. Es ist eine augenzwinkernde Hommage an den Good Charlotte-Track Lifestyles Of The Rich & Famous, aber vor allem eine rechtschaffene Absichtserklärung – dies ist nur der Anfang.

Streamt und kauft Lifestyles Of The Sick & Dangerous jetzt unter: https://blindchannelfi.lnk.to/LifestylesOfTheSickAndDangerous

Blind Channel sind:

Joel Hokka – Gesang

Niko Hokka – Gesang

Joonas Porko – Gitarre

Olli Matela – Bass

Tommi Lalli – Schlagzeug

Aleksi Kaunisvesi – Samples, Schlagzeug, DJ

