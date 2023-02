Our Hollow, Our Home: kündigen Deluxe Edition für „Burn In The Flood“ an

Nach Jahren unermüdlicher harter Arbeit, Hingabe und Verfeinerung ihres Handwerks kehren die Metalcore-Anhänger Our Hollow, Our Home aus Southampton mit ihrem dritten und bisher besten Album Burn In The Flood zurück. Das am 28. Mai 2021 veröffentlichte Album stellt einen weiteren Qualitätssprung für eine Band dar, die in den letzten fünf Jahren zu einer der verdienstvollsten und fleißigsten Erfolgsgeschichten in der britischen Metalszene geworden ist.

Trotz des kürzlich bekannt gegebenen Ausstiegs aller Bandmitglieder außer Tobias bleibt Our Hollow, Our Home bestehen, schließt aber mit der Deluxe Edition von Burn In The Flood ein wichtiges Kapitel ab.

Eine Zusammenfassung und ein zeitloses Andenken an alle Menschen und Fans, die dieses Meisterwerk zum Leben erweckt haben.

Burn In The Flood Deluxe, das am 7. April erscheinen soll, wird fünf Originalsongs enthalten und ist als limitiertes farbiges Doppelvinyl in zwei Varianten (limitiert auf je 500 Exemplare) inklusive einer speziellen Radierung und CD sowie Merch-Optionen im Arising Empire Shop und bei Impericon erhältlich.

Burn In The Flood Deluxe – Tracklist:

1. Burn In The Flood

2. Failsafe

3. In Retrospect

4. Monarch

5. Better Daze

6. Nerv

7. Overcast

8. Remember Me

9. Children Of Manus

10. Blood

11. Seven Years (Shine A Light On Me)

(Deluxe Songs)

12. Battle X City

13. Idlewaves

14. Miles > Motion

15. Monochrome

16. Shatterdome

Our Hollow, Our Home sind:

Connor Hallisey | Gesang

Tobias Young | Gitarre/Gesang

Josh White | Gitarre

Lawrence Welling | Bass

Alex Rayner | Schlagzeug

