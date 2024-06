Presented by TFM.rocks: Crystal Lake & Our Hollow, Our Home – am 09.06.2024 im Mergener Hof in Trier (Vorbericht)

Bands: Crystal Lake, Our Hollow, Our Home, Coma-Taj

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 09.06.2024

Kosten: 30,00 € VVK

Genre: Metalcore

Besucher: ca. 400 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://www.facebook.com/events/767214912024260

Weiter geht es in Trier im Mergener Hof mit erstklassigen Metalevents. Nachdem im April From Fall To Spring und Konsorten bereits den Mergener Hof zerlegt haben, geht es nun mit einem weiteren Metalcore Abend in Trier weiter!

Crystal Lake und Our Hollow, Our Home sind auf ihrer Evoflux Tour 2024 und werden die Porta Nigra bestimmt zum Wackeln bringen. Als lokale Unterstützung haben sie die Koblenzer Coma-Taj dabei!

Crystal Lake wurden bereits 2002 in Tokio gegründet. Ihr unverwechselbarer Sound basiert auf Hardcore- und Metalcore-Einflüssen. Kraftvolle Melodien werden mit unnachgiebiger Härte kredenzt. International ist die Band zu einer anerkannten Größe gereift und hat vielerorts durch ihre starke Bühnenpräsenz bleibenden Eindruck hinterlassen. Nachdem 2022 ihr Sänger Ryo Kinoshita die Band verlassen hat, haben Crystal Lake nun mit Sänger John Robert C (alias John Robert Centorrino) die ideale Verstärkung gefunden. John Robert C dürfte vielen noch als Sänger von The Last Ten Seconds Of Life bekannt sein. Ein neues Kapitel in der Geschichte von Crystal Lake ist aufgeschlagen.

Gegründet wurden Our Hollow, Our Home im Jahr 2013 im britischen Southampton. Die erste komplette Besetzung der Band bestand zum Februar 2023. Zu diesem Zeitpunkt verließen sämtliche Mitglieder außer Gitarrist Tobias Young die Band. Bereits zwei Monate später gelang es, die fast vollständig neue und aktuelle Besetzung der Band zu präsentieren. Our Hollow, Our Home machten damit einen weiteren Schritt nach oben in Qualität und Dynamik und setzten damit ihre Erfolgsgeschichte in der britischen Metalcore Szene fort!

Coma-Taj ist eine Band aus Koblenz, die vielen wohl auch aus regionalen und überregionalen Events und der Shout Loud Eventserie bekannt sein dürfte. Die Band besticht mit einer atemberaubenden Mischung aus Hardcore, Metalcore, Sludge und Beatdown. Ihr Frontmann ist zudem ein erfolgreicher Produzent und DJ im Electrobereich. Dort kann er als isolate.exe alleine mit seinem Song Crystals weit über 250 Millionen Streams bei Spotify und YouTube vorweisen!

Der Mergener Hof und Time For Metal werden euch einen außergewöhnlichen Metal Abend präsentieren, das garantieren wir!

Weitere Informationen mit Möglichkeiten, Tickets zu erhalten, erhaltet ihr hier!