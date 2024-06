Torpedohead: veröffentlichen neuen Clip zu “Razorblade Love”

Das Rock ’n‘ Roll Power Trio Torpedohead meldet sich mit einem brandneuen Videoclip zur Single Razorblade Love zurück.

Der Track versetzt dich tanzend auf ein rasierklingenförmiges Surfbrett, das die krachenden Wellen hinabstürzt, während die Sonne und der Wind auf dein Gesicht knallen. Aufgenommen in Torpedoheads Garage, poliert und gemixt von Siggi Bemm im legendären Woodhouse Studio bietet der Track die perfekte Balance fürs Punkrock-Mixtape oder um deine Hardrock-Kassetten-Sammlung aufzumöbeln!

Razorblade Love ist die Dritte in einer Reihe an Vorab-Singles, die ein Vorgeschmack auf den neuen Longplayer Nothing To Declare bieten, der im Oktober bei Bug Valley Records erscheinen wird. Bereits die vorangegangene Single All Those Wasted Years schaffte es auf Platz #33 der US „Mediabase Classic Rock“ Charts und wurde bei Nights Of Alice Cooper vom Meister des Schockrock Himself Alice Cooper hoch gelobt. Das neue Album bietet neben treibendem, kantigem Rock im modernen Gewand zahlreiche eingängige Refrains zum Mitsingen alles, was man von einem klassischen Rock ’n‘ Roll Album erwartet. On Top gibt es noch Gastauftritte von Ryan Roxie (Alice Cooper), Billy Rowe (Buckcherry), Chris McCormack (3 Colours Red).

Uptempo street Rock ’n‘ Roll Kracher mit eingängigem Refrain, der im Ohr wie Kaugummi kleben bleibt.

