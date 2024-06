Robert Jon & The Wreck: veröffentlichen neuen Track „Trouble“

Die Südstaaten-Rocker Robert Jon & The Wreck sind zurück mit einer brandneuen Single, Trouble, einem ausgelassenen Southern-Rock-Kracher aus ihrem mit Spannung erwarteten Album Red Moon Rising, das am 28. Juni über Joe Bonamassas Journeyman Records erscheinen wird. Mit seinem prägnanten Riff und dem eingängigen Refrain ist Trouble ein Track, der dem Hörer nicht mehr aus dem Kopf gehen wird.

Trouble, das gemeinsam mit Kristopher Butcher (Kilo Bravo) geschrieben wurde, erzählt die klassische Geschichte einer Person, die überall, wo sie hingeht, für Chaos sorgt. „Trouble stammt aus einer Songidee, die schon Jahre zurückliegt“, erzählt Frontmann Robert Jon. „Dieser Track verkörpert eine bekannte Geschichte, die wir alle schon einmal gehört haben, über eine Person, die schlechte Nachrichten oder Ärger mit sich bringt, egal wo sie ist. Mit einem knallharten Riff und einem Refrain, den man nur schwer aus dem Kopf bekommt, sollte man sich vor Trouble in Acht nehmen.“

Die ansteckende Melodie und der fesselnde Text machen den Song zu einem sofortigen Klassiker, der an die besten Rockhymnen erinnert. Mit Zeilen wie „She’s T-R-O-U-B-L-E“ und einer Geschichte, die sich mit jeder Strophe weiter entfaltet, ist Trouble auf dem besten Weg, ein fester Bestandteil der Live-Auftritte von Robert Jon & The Wreck zu werden.

Die Veröffentlichung von Trouble folgt auf eine Reihe von erfolgreichen Singles, darunter Give Love, Worried Mind und Red Moon Rising, die alle aus dem kommenden Album Red Moon Rising stammen. Das Album zeigt die Vielseitigkeit der Band und ihre Fähigkeit, kraftvolles Storytelling mit einer Vielzahl von musikalischen Einflüssen zu verbinden, und festigt ihren Platz als einer der aufregendsten Acts im modernen Southern Rock.

Seit ihrem Debüt im Jahr 2011 haben Robert Jon & The Wreck das Publikum auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen, indem sie den Southern-Rock-Sound auf den Kopf gestellt und ihn zu ihrem ganz eigenen gemacht haben. Mit Robert Jon Burrison (Gesang und Gitarre), Andrew Espantman (Schlagzeug und Gesang), Henry James Schneekluth (Gitarre und Gesang), Warren Murrel (Bass) und dem kürzlich hinzugekommenen Jake Abernathie (Keyboards) ist die Dynamik der Band auf der Bühne unbestreitbar. Während Robert Jon & The Wreck sich darauf vorbereiten, mit Red Moon Rising das nächste Kapitel aufzuschlagen, sind alte und neue Fans eingeladen, den unbändigen Geist des Rock ’n‘ Roll bei den Shows dieses Jahr zu feiern:

Robert Jon & The Wreck – Tour 2024:

09.07.24 Aschaffenburg – Colos-Saal

10.07.24 Köln – Die Kantine

02.11.24 Twistringen – Ziegelei

03.11.24 Bonn – Harmonie

05.11.24 Fulda – Kreuz

06.11.24 Berlin – Lido

08.11.24 Isernhagen – Blues Garage

10.11.24 Hamburg – Nochtspeicher

12.11.24 Regensburg/ Obertraubling – Airport

13.11.24 Oberhausen – Zentrum Altenberg

14.11.24 Dortmund – Musiktheater Piano

15.11.24 Ludwigshafen – DasHaus

Social Media:

robertjonandthewreck.com

facebook.com/robertjonandthewreck

instagram.com/robertjonandthewreck