Robert Jon & The Wreck: veröffentlichen neues Album und Video zum Titeltrack

Robert Jon & The Wreck aus Südkalifornien haben ihr mit Spannung erwartetes siebtes Studioalbum Ride Into The Light veröffentlicht, das am 4. August über Joe Bonamassas Journeyman Records erschienen ist. Ride Into The Light ist das beeindruckende Ergebnis der Zusammenarbeit der Band mit den geschätzten Produzenten Don Was (John Mayer, Bonnie Raitt), Dave Cobb (Brandi Carlile, Chris Stapleton) und Kevin Shirley (Iron Maiden, The Black Crowes) sowie den Gitarrenvirtuosen Joe Bonamassa und Josh Smith und zeigt einen aufgefrischten Produktionsansatz. Diese eklektische Mischung ermöglichte es der Band, in Sachen Musikalität und Songwriting neue Maßstäbe zu setzen, den zeitlosen Sound klassischer Bands wie der Allman Brothers Band, der Eagles und Lynyrd Skynyrd heraufzubeschwören und eine neue Ära des amerikanischen Rock zu begründen.

Um die Veröffentlichung zu feiern, haben Robert Jon & The Wreck ein offizielles Musikvideo zum Titelsong des Albums, Ride Into The Light, veröffentlicht. Der Song entstand aus der lyrischen Zusammenarbeit zwischen Lead-Gitarrist Henry James Schneekluth und Frontmann Robert Jon Burrison. Die Struktur, die Gitarrenparts und die Melodie des Songs standen bereits in Schneekluths Kopf fest, bevor er ihn der Band vorstellte. Was den Song jedoch so besonders macht, ist die Art und Weise, wie er die Rückkehr der Band zum Touren und zur Vollzeit-Bandarbeit einfängt, eine Reise, die nach einer besonders herausfordernden und unsicheren Zeit umso bedeutungsvoller ist. „Ich hatte schon eine Weile an der musikalischen Idee gesessen und die Möglichkeit, nach einer wirklich dunklen und unsicheren Zeit wieder Vollzeit zu arbeiten und zu touren, inspirierte mich zu den Worten“, erinnert sich Schneekluth. Mit Ride Into The Light wird der Hörer nicht nur mit den Klängen einer Band verwöhnt, die wieder in vollem Schwung ist, sondern auch mit dem Triumph, nach ein paar schwierigen Jahren wieder auf Tour und ins Studio zurückzukehren.

Das neue Video zum veröffentlichten Titeltrack des Albums könnt ihr euch hier ansehen:

Das Album Ride Into The Light kann man hier bestellen und hier streamen.

Die aus Südkalifornien stammende Band Robert Jon & The Wreck nimmt den Southern-Rock-Sound der Ostküste auf und macht ihn zu ihrem eigenen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 haben die gebürtigen Kalifornier Robert Jon Burrison (Leadgesang, Gitarre), Andrew Espantman (Schlagzeug, Hintergrundgesang), Henry James Schneekluth (Leadgitarre, Hintergrundgesang) und Warren Murrel (Bass) das Publikum auf der ganzen Welt mit ihren schwebenden Gitarrenleads, reichen Gesangsharmonien und einprägsamen Melodien begeistert. Seit kurzem ist der Keyboarder Jake Abernathie offizielles Mitglied der Band, die weiterhin auf Tournee ist und im Studio aufnimmt.

Die neue Partnerschaft der Band Bonamassas Journeyman Records gibt ihnen die Möglichkeit, mit den besten Produzenten der Welt zusammenzuarbeiten und kontinuierlich qualitativ hochwertige Singles zu veröffentlichen und sicherzustellen, dass neue Musik den Fans zugänglich ist.

Ride Into The Light (VÖ: 04.08.2023)ist über Journeyman Records/ Rough Trade Distribution als CD, Vinyl und digital erschienen und kann hier bestellt werden: https://shop.ktbarecords.com/collections/robert-jon-the-wreck?id=ritl

Bisher wurden aus dem Album veröffentlicht : Don’t Look Down und die Lead-Single West Coast Eyes, eine sonnengetränkte Americana-Ballade, die an die Eagles und John Mayer erinnert.

Robert Jon & The Wreck Live 2023

25.08.23 Holzminden – Weserrennaissance-Schloss Bevern

27.08.23 Oberhausen – Zentrum Altenberg

30.08.23 Joldelund – Gerd’s Juke Joint

31.08.23 Köln – Die Kantine – Biergarten

01.09.23 Regensburg – Eventhalle Airport

02.09.23 Forst – Manitu

03.09.23 Dortmund – Musiktheater Piano

07.09.23 Bremen – Meisenfrei

08.09.23 Isernhagen – Blues Garage

09.09.23 Vollmershain – Vollmershain Festival

01.10.23 Winterbach – Strandbar 51

02.10.23 Salzburg, AT – Rockhouse

03.10.23 Rimsting – Feuerwehr

04.10.23 Frankfurt – Nachtleben

05.10.23 Seon, CH – Konservi Seon

06.10.23 Basel, CH – Atlantis

07.10.23 Torgau – Kulturbastion

08.10.23 Fulda – Kulturzentrum

