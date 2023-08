Interview mit Claas von Earthbong anlässlich ihres neuen Albums „Church Of Bong“

Artist: Earthbong

Herkunft: Kiel, Deutschland

Genre: Doom Metal

Bandmitglieder:

Bass, Gesang – Mersel Nuhiji

Gitarre – Claas Ogorek

Schlagzeug – Thomas Handschick

Nach meinem Review zur EP Proceed As One (hier) der Kieler Doom Kapelle Earthbong im Februar, kamen wir überein, dass noch ein Interview folgen sollte. Das hat sich dann doch etwas in die Länge gezogen. Jetzt war es allerdings so weit, dass ich mit dem Gitarristen Claas das Interview führen konnte. Wobei ich allerdings den Zeitpunkt nun auch wirklich ideal finde, denn am 25. August 2023 erscheint das neue und dritte Album von Earthbong mit dem Titel Church Of Bong!

Time For Metal / Juergen S.

Seit 2018, nach dem gemeinsamen Besuch eines Sleep Konzertes, habt ihr beschlossen, Earthbong zu gründen. Erzähl doch bitte mal, wie das dann abgelaufen ist? Direkt an dem Abend oder anschließend?

Earthbong / Claas

Das Sleep-Konzert in Hamburg war unsere erste gemeinsame Band-Aktivität. Wir kannten uns zum Zeitpunkt des Konzerts erst ein paar Wochen und haben 2-3 Mal auf ein paar Riff-Ideen herumgejammt, hatten noch keinen Namen und keine richtige Idee, wohin die Reise gehen sollte. Das Konzert war in jeder Hinsicht sehr gut und als Zugabe gab’s dann noch die ersten 20 Minuten von Dopesmoker. Ein paar Tage nach dem Konzert saß ich abends im Bett und hatte auf einmal das Riff von Drop Dead, dem Eröffnungstrack unseres ersten Albums im Kopf. Damit bin ich dann zur nächsten Probe gestiefelt und seither folgen wir dem Smoke in Richtung Riff-filled land.

Time For Metal / Juergen S.

Dann der Name Earthbong. Wer ist darauf gekommen, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Also nach Dopesmoker von Sleep vielleicht ein Muss? Habt ihr euch vielleicht zuerst einmal mit ner Bong hingesetzt und das hat euch die Augen geöffnet nach so viel Sleep?

Earthbong / Claas

Die Namensfindung war wie üblich gar nicht so einfach. Nachdem sich langsam abzeichnete, in welche Richtung es musikalisch und inhaltlich gehen würde, haben wir ein paar Wochen lang täglich Vorschläge in den Gruppenchat geschrieben und hatten viele, teilweise sehr gute und auch nicht so gute Ideen. Mein Vorschlag, die Band Acid Hawk zu nennen, wurde zum Beispiel aus unerfindlichen Gründen abgelehnt. Falls irgendjemand da draußen einen coolen Bandnamen braucht, nennt eure Band Acid Hawk! Dann kam Selly mit dem Vorschlag Erdbong um die Ecke. Weil aber klar war, dass, wenn überhaupt, in Englisch gesungen werden sollte und auch weil es cooler aussieht, haben wir dann Earthbong daraus gemacht.

Time For Metal / Juergen S.

Waren die einzelnen Bandmitglieder vorher schon in irgendwelche Bandprojekte involviert?

Earthbong / Claas

Auf jeden Fall! Wir haben alle ungefähr mit 14/15 mit dem Musikmachen angefangen, haben also alle an unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Genres ähnliche prägende Jugenderfahrungen mit unseren ersten Bands gesammelt. Bei Tommy war es hauptsächlich Punk, bei Selly Metal, bei mir Grunge. Wir sind dann irgendwie immer dabeigeblieben, weil in einer Band sein, das gemeinsame Musik-machen und Rumhängen und unterwegs sein einfach sehr viel Spaß macht.

Tatsächlich kam Earthbong zustande, weil Tommy, der 2018 gerade von Hamburg nach Kiel gezogen ist und ich ein paar Wochen früher gemeinsam mit weiteren Leuten die Krautrock/Psychedelic Band Kombynat Robotron gegründet haben. Kurz darauf sind wir zusammen zu einem Konzert von Godspeed You! Black Emperor nach Hamburg gefahren und haben auf der Zugfahrt festgestellt, dass wir beide auch Bock auf Riffs haben. Beim Kombynat hatten wir uns da schon ziemlich auf die Kraut/Psychedelic-Idee eingeschossen, also musste eine neue Band her. Mit Kombynat Robotron sind wir aber auch immer noch aktiv und spielen dieses Jahr sogar auf zwei Veranstaltungen Konzerte mit beiden Bands. Gemeinsame Konzertausflüge sind auf jeden Fall ein bedeutsamer Bestandteil unserer Bandgeschichte, haha.

Time For Metal / Juergen S.

Ihr habt ja schon eine Menge Sachen seit Bandgründung gemacht. Die Bühnen u.a. mit den Bong Metallern / Doom Metallern und Namensvettern von Bongzilla, Bongripper oder BelzebonG geteilt. Mit dem jetzt folgenden Album Church Of Bong bereits drei Alben und eine EP veröffentlicht. Das ist meiner Meinung nach schon richtig viel. Habt ihr einfach einen Flow oder wie kommt es, dass ihr schon solch eine Menge bewerkstelligt habt?

Earthbong / Claas

Danke! Uns kommt das gar nicht so viel vor, was aber wahrscheinlich an unserem Timing liegt. Unser erstes Album One Earth One Bong haben wir im Herbst 2018 aufgenommen und noch im Dezember 2018 veröffentlicht, einfach, weil wir so begeistert waren, endlich Leute gefunden zu haben, mit denen man regelmäßig proben, Songs schreiben, aufnehmen und ein Album machen kann. Danach hat es zwei Jahre bis zum zweiten Album Bong Rites gedauert und das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her. Höchste Zeit also fürs Church Of Bong-Release.

Grundsätzlich sind wir auf jeden Fall relativ diszipliniert, was regelmäßig Proben, neue Songs schreiben und Booking angeht und wenn man neue Sachen fertig hat, will man die ja auch raushauen. Ohne Thomas von Black Farm Records, der seit Bong Rites alles von uns auf Vinyl veröffentlicht, wäre das alles nicht so einfach und wir sind sehr sehr froh, dass wir ihn haben! Er war es übrigens auch, der uns letztes Jahr in Lille als Support für Bongzilla eingebracht hat. Bongzilla sind die Urväter des Bongmetal, für diese Typen Support zu machen, war für uns ein absolutes Highlight und hat uns als Newcomer in der Heavy/Doom-Szene vielleicht auch street-credibility-mäßig ein bisschen vorangebracht.

Allgemein haben wir einfach Bock auf alles, was das In-Einer-Band-Sein mit sich bringt. Vor allem natürlich unterwegs zu sein und Konzerte zu spielen, aber auch auf alles, was man vielleicht nicht so mitbekommt, wie Veranstalter*innen kontaktieren, Promo machen, Künstler*innen für Artwork und Merch finden und gemeinsam an Ideen feilen, Magazine für Reviews anschreiben etc. pp.

Time For Metal / Juergen S.

Verrate doch einmal, wie es nach solch einem Bong Metal Konzert Backstage abgeht. Also nur, wenn ihr wollt. Ich war mal mit Michael „Muleboy“ John Makela und Bongzilla Backstage unterwegs. Den habe ich allerdings noch nie anders wahrgenommen 😀

Earthbong / Claas

Das ist relativ unspektakulär, eigentlich passiert nach der Bong Metal Show im Backstage das gleiche wie vor und während des Konzerts: Es wird geraucht, dazu wird ein bisschen Bier getrunken. Meistens muss man dann auch zügig das Equipment abbauen und irgendwelche organisatorischen Dinge regeln. Der Backstage-Bereich als Ort wilder Partys ist, zumindest unserer bisherigen Erfahrung nach, mehr Mythos als Realität, haha.

Mit Bongzilla haben wir von ein paar Monaten zum zweiten Mal zusammengespielt. Alle in der Band und der Crew sind extrem nett und entspannt. Ihr Tourmanager Jay, der die Band auf der Tour 2022 begleitet hat, hat uns erzählt, dass er hauptsächlich deshalb eingestellt wurde, weil die Band beeindruckt davon war, wie viel er kiffen kann. Ob das 100%ig stimmt, sei dahingestellt, aber tatsächlich wurde er ungefähr alle zehn Minuten mit den Worten „Mr. Jaaaaay, come smokin‘!“ von der Band herbeizitiert und „musste“ dann mit der Band einen Doobie fetzen. Auch im Backstage, in dem überall gut sichtbar Rauchen-Verboten-Schilder angebracht waren, wurde selbstverständlich geraucht, was das Zeug hält und als wir das Hotel am nächsten Morgen gegen halb zehn verließen, hingen die Bongzilla-Jungs schon mit selbst gebauten Bongs aus Wasserflaschen am Fenster.

Time For Metal / Juergen S.

Ihr habt mit der Doom Ikone und Frontmann von YOB, Mike Scheidt, einen ziemlich großen Fan. Wie seid ihr an ihn gekommen oder wie ist er an euch gekommen?

Earthbong / Claas

Das war echt eine witzige Geschichte, die wir bis heute nicht so richtig fassen können. Irgendwann Anfang 2022 schrieb Tommy morgens in die Bandgruppe, dass Mike Scheidt uns in einem Podcast erwähnt hat und uns scheinbar ganz gut findet. Er checkt wohl regelmäßig neue Bands auf Bandcamp aus und muss da auf uns gestoßen sein. Offenbar sind ihm die Riffs gut genug reingegangen, dass er den Moderatoren davon erzählen wollte.

Wir haben ihm danach eine Nachricht geschrieben und ihm ein kleines Merch-Paket geschickt und sind seither lose in Kontakt, ein absolut grandioser und sehr netter Mensch! Eine Tour oder auch nur ein Konzert gemeinsam mit YOB wäre natürlich der Wahnsinn, dahingehend gibt es aber bisher keine konkreten Pläne außerhalb unserer wildesten Träume. Wir haben in den Wochen nach dem Podcast auf jeden Fall von einigen Leuten virtuelle und reale Schulterklopfer bekommen und werden, so wie jetzt auch, immer noch hin und wieder darauf angesprochen. Zugegebenermaßen gehen wir mit der Story für Promo auch ein bisschen hausieren, aber dass Mike Scheidt so was über deine Band sagt, passiert ja auch nicht alle Tage.

Time For Metal / Juergen S.

Sind Mike Scheidts Worte wie: „Earthbong is great“, „they will be Legends”, oder „they gets it“ eigentlich beflügelnd oder eher eine Belastung?

Earthbong / Claas

Auf jeden Fall beflügelnd! Wir sind drei Typen aus der norddeutschen Provinz, die gern Riffs spielen. Mike Scheidt ist schon ewig am Start, hat mehr Ahnung von Musik als wir alle zusammen und spielt in einer der größten und innovativsten Bands des Genres. Wenn so jemand solche Dinge über die Musik sagt, die wir gemeinsam geschrieben haben, weil wir genau darauf Bock haben, ist das natürlich sehr motivierend.

Time For Metal / Juergen S.

Ich selbst bin erst recht spät auf euch gestoßen. Erst mit der EP Proceed As One. Ich würde an dieser Stelle mal sagen: Damit war dann schon alles gebongt! Claas, ich glaube, du hattest mich damals angeschrieben, weil du mein Review zu Daevar gelesen hattest. Warst du dir sicher, dass Earthbong was für mich ist? Also ehrlich, ich liebe Doom in all seinen Facetten, mich anzuschreiben, damit konntest du nichts falsch machen. Du solltest den Caspar von Daevar auch mal wegen des Hoflärm Festivals anschreiben 😉

Earthbong / Claas

Sicher war ich mir nicht, dass es dir gefällt. Auch wenn es beides Doom ist und das Riff zelebriert wird, sind wir ja grade in Bezug auf die Vocals noch mal anders/fieser als Daevar. Umso erfreuter war ich von deiner Reaktion und deinem Review zur EP. Danke auch noch mal dafür!

Im April haben wir zwei Konzerte in Braunschweig und Berlin gemeinsam mit Daevar gespielt, dadurch ist eine Freundschaft zwischen uns entstanden und wir sind regelmäßig in Kontakt. Möglicherweise wird es in der Zukunft auch noch gemeinsame Projekte geben, aber darüber können wir noch nichts Genaueres sagen. Mit Caspar sind wir auf jeden Fall auch im Austausch wegen des Hoflärm Festivals, das wird früher oder später passieren.

Time For Metal / Juergen S.

Kommen wir mal zum neuen Album Church Of Bong! Irgendwie auch so eine kleine Anspielung an die Japaner von Church Of Misery? Digital und auf Kassette wird es ja bereits im August erscheinen, als Vinyl erst im November! Sind immer noch solche Wartezeiten bei der Produktion von Vinyl, oder habt ihr einfach bei einer Bong zu viel vergessen, es früh genug anfertigen zu lassen? Oder war nur euer Label so verpeilt? Ergibt es Sinn, dann quasi zwei Releasetermine zu haben?

Earthbong / Claas

An Church Of Misery haben wir gar nicht gedacht, aber es liegt natürlich nahe. Die Idee kommt aus einem Review zu unserem letzten Album Bong Rites von betreutesproggen.de, in dem von der Church Of Earthbong geschrieben wurde. Wir fanden die Idee witzig und hatten Church Of Bong dann lange als Arbeitstitel, der sich irgendwann verselbstständigt hat.

Bezüglich des Releases können wir ein bisschen Entwarnung geben, das Vinyl wird, anders als zuerst angekündigt, doch schon Anfang September da sein. Zurückzuführen ist die ursprünglich längere Wartezeit aber weder auf unsere Verpeiltheit noch auf die des Labels, sondern auf die Produktionszeiten des Presswerks. Wir haben erst überlegt, ob wir das Release komplett in den November legen, haben uns dann aber dafür entschieden, das Album schon im August zu veröffentlichen, einfach weil wir nicht mehr so lange warten wollten. Dass die Vinyl-Version jetzt auch schon früher kommt, ist natürlich optimal.

Time For Metal / Juergen S.

Ich habe ja schon reingehört und darf euch meine Begeisterung schon einmal verraten. Hier ein kurzer Satz aus meinem Review: „Das Riff der Earthbong ist schon ziemlich süchtig machend und zeigt den Jüngern in zwei ausufernden Songs den psychedelischen Doom Weg zur Church Of Bong.“ Wie findet ihr selbst euer neues Album? Was meint ihr, wie es bei euren Fans ankommt?

Earthbong / Claas

Das klingt super, wir freuen uns schon, das ganze Review zu lesen! Church Of Bong ist sowohl vom Sound als auch vom Songwriting und vom Artwork her eine Fortsetzung oder Weiterentwicklung von dem, was wir auf den bisherigen Platten gemacht haben. Die Aufnahmen sind schon fast ein Jahr her und mit ein bisschen zeitlichem Abstand fallen einem hier und da Kleinigkeiten auf, die man heute vielleicht anders machen würde, aber das ist ja immer so.

Wir waren für die Aufnahmen das erste Mal in einem richtigen Studio, vorher haben wir alles bei uns im Proberaum aufgenommen. Das hat auch immer gut funktioniert, aber allein von der Grundstimmung ist es was anderes, ob man ein Wochenende in einem fensterlosen Bunker hockt oder in einem gemütlichen Studio mit Garten irgendwo in Ostfriesland. Soundtechnisch hat Hanno vom Dickfehler Studio alles rausgeholt und sich mit vielen Ideen in die Produktion eingebracht, der Aufnahmeprozess hat richtig Spaß gemacht und einige der besten Momente sind last minute spontan entstanden. Grüße auch noch mal an Johnny, der das ganze Wochenende mit am Start war und auch einiges zur Aufnahme beigetragen hat! Auch das Artwork von Rino Pelli, mit dem wir seit dem ersten Album zusammenarbeiten, ist wieder absolut fantastisch geworden und Vinyl und Tapes sehen super aus. Kurz: Wir finden das neue Album super!

Zur Frage, wie es ankommen wird, können wir nicht so viel sagen, außer, dass wir natürlich hoffen, dass es da draußen Leute gibt, denen es gefällt!

Time For Metal / Juergen S.

Im Promosheet zum Album Church Of Bong sprecht ihr vom Ende einer Trilogie, die mit One Earth One Bong ihren Beginn in der Bong hatte, sich über die ersten Jünger Bong Rites entwickelten, was dann zwangsläufig in der religiösen Umsetzung der Church Of Bong führte. Was habt ihr geraucht 😀 ? Ist das echt euer Ernst mit der Trilogie?

Earthbong / Claas

Selbstverständlich, haha! Nee, ehrlich gesagt hat sich das eher so ergeben und sich dann retrospektiv zu einem sinnvollen Ganzen gefügt, geplant war das nicht. Aber man könnte es auf jeden Fall so sehen. Religionen sind ja letztlich auch nur erfolgreiche institutionalisierte Kulte.

Time For Metal / Juergen S.

Wie und wann promotet ihr das neue Album Church Of Bong? Schon im Sommer oder erst im November, wenn die Vinyl-Releases veröffentlicht sind? Stehen schon Konzerte fest? Die ersten beiden Releases werden dann ja auch (noch mal) auf Vinyl erscheinen. Übrigens, von jedem Album eine für mich auf die Bong/Seite legen. Ja, ja, ich bin jetzt auch ein Jünger der Church Of Bong!

Earthbong / Claas

Erst mal: ARISE BAPTIZED, BONGLING JÜRGEN! Und: Hömma, wir sind mittendrin in der Promophase! Wir spielen die neuen Songs schon seit Längerem live und haben vor einiger Zeit schon das Artwork rausgehauen. Die LP kommt in einem die-cut-Pappschuber, das wird richtig schick, die Tapes wird es in zwei Farben geben! Inzwischen trudeln die ersten Reviews ein, die heiße Promo-Phase hat begonnen. Die eine oder andere Überraschung haben wir noch im Ärmel, aber da wir auch promotechnisch alles selbst machen und – Stichwort Konzerte – relativ viel unterwegs sind, reicht oft die Zeit nicht.

Konzertmäßig ist das Jahr ziemlich durchgeplant, wir haben dieses Jahr so viele Shows wie noch nie gespielt und haben, wenn nichts mehr wegfällt oder dazukommt, noch 17 Shows auf dem Zettel. Insgesamt werden es dann über 30 Konzerte gewesen sein für 2023, unter anderem Highlights wie das Rock In Bourlon Festival in Frankreich und das Stick & Stone Festival in Österreich. Von den 17 Konzerten, die noch kommen, werden wir 9 gemeinsam mit unseren australischen Labelmates Lucifungus spielen, die im November für zwei Wochen durch Europa touren. Am 25.08., also dem Releasetag von Church Of Bong, wurden wir eingeladen, beim 40. Geburtstag der Alten Meierei in unserer Heimatstadt Kiel zu spielen. Wir waren schon häufig auf Konzerten dort, haben aber bisher nie selbst dort gespielt und freuen uns extrem, an diesem Tag und zu einem solchen Anlass das erste Mal in der Meierei aufzutreten.

Die Nachpressung von Bong Rites ist übrigens schon da, die Erstpressung auf Vinyl von One Earth One Bong wird auf jeden Fall irgendwann im Herbst ankommen.

Time For Metal / Juergen S.

Hättet ihr nicht mal Lust, das Album in einer Kirche zu spielen. Dann allerdings kein Weihrauch, sondern der süßliche Geruch von Weed!? AHAB hatten vergleichbares zuletzt im Bauch eines Schiffes bei ihrem letzten Album gemacht. Dort wurde meines Wissens allerdings kein Tran eines Wals verausgabt.

Earthbong / Claas

Da wären wir sofort dabei! Unsere Freunde von Eremit haben Ähnliches auch schon gemacht, leider ohne Nebel. Sag uns gern, welche Kirche wir entweihen und vollräuchern dürfen, und wir liefern die Riffs und den Smoke, gar kein Problem! Vielleicht wird noch eine riesige Altar-Bong aufgebaut, damit der liebe Riff-Gott auch ein bisschen was vom süßen Zauberkraut hat.

Time For Metal / Juergen S.

Was wird eigentlich nach Abschluss dieser Trilogie folgen, eine neue Trilogie?

Earthbong / Claas

Da haben wir uns noch gar nicht festgelegt. Aktuell werkeln wir schon an neuen Ideen herum und waren kürzlich auch schon wieder spontan im Studio, um zwei neue Songs aufzunehmen.

Wenn alles klappt, wird es in nicht allzu ferner Zukunft ein paar Veröffentlichungen und/oder Splits mit befreundeten Bands geben. Wir sind auf jeden Fall nicht die Band mit dem Masterplan, was neue Veröffentlichungen angeht, sondern gehen da eher mit dem Flow und schauen, wie es kommt. Hauptsächlich haben wir jetzt erst mal Böcke live zu spielen und die Church Of Bong zu den Jüngerinnen und Jüngern da draußen zu bringen.

Time For Metal / Juergen S.

Wie üblich, habt ihr zum Ende des Interviews die Möglichkeit, eure Omas zu grüßen oder auch die Möglichkeit, ein paar Worte an die Jünger der Church Of Bong zu richten! Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast! Das Review zu Church Of Bong erscheint in Kürze hier bei uns.

Earthbong / Claas

Vielen Dank dir!

JOIN THE CULT und FOLLOW THE BONG TOWARDS THE RIFF-FILLED LAND!

Hier noch die Earthbong live Termine 2023:

04.-05.08. – E-Lite Culture Festival Stolzenhain

25.08. – Alte Meierei Kiel

08.-09.09. – Camakavum Festival Kritzow

16.09. – Gängeviertel Hamburg

03.11. – The Cave Amsterdam

04.11. – Molodoom Straßburg

09.11. – Finsterwalde

10.11. – Club 007 Strahov Prag

11.11. – Doom Over Vienna Festival Wien

16.11. – Bar 227 Hamburg

17.11. – Sto Leipzig

18.11. – JAZ Rostock

24.11. – Lola Aachen

25.11. – La Bulle Café Lille

29.12. – Monsters Of Psych Fest Nürnberg

30.12. – Dresden / tba