My Dearest Wound: enthüllt Details zum Debütalbum „The Burial“

Das chilenische Depressive-Black-Metal-Projekt My Dearest Wound hat angekündigt, dass sein Debütalbum mit dem Titel The Burial am 15. September über das Label Tragedy Productions veröffentlicht wird.

Auf einer Länge von 46 Minuten wird der Zuhörer von der melancholischen Schönheit der Melodien beeindruckt sein. Oft basieren die Songs auf dem Midtempo, ideal, um die innere emotionale Ausgrabung zu unterstreichen, aber in einigen Fällen wechseln sie zu Blastbeats, um das Drama eines Menschen hervorzuheben, der keinen Grund sieht, weiterzuleben.

Zum Eröffnungstrack des Albums mit dem Titel When Did I Die? ist jetzt ein Video verfügbar. Seht es euch auf dem YouTube-Kanal von Tragedy Production (hier)an:

Das Album kann auf Bandcamp vorbestellt werden: https://mydearestwound.bandcamp.com/album/the-burial

My Dearest Wound ist ein Soloprojekt aus Santiago, Chile, erstellt von Sergio González Catalán (Rise to the Sky, Winds of Tragedy). In seiner Musik geht es um Traurigkeit, Einsamkeit und Depression.

Sergio sagt über My Dearest Wound: „Ich wollte ein unkompliziertes Projekt machen, das über traumatische und lebenszerstörende Ereignisse spricht und Schönheit und Melancholie zum Ausdruck bringt, ohne die innere Wut zu verlassen, die diese Themen vermitteln. In The Burial, dem Debütalbum von My Dearest Wound, hören Sie wunderschöne Melodien, Auszüge aus Filmen und Serien, die das Gefühl von Schock und Tragödie sowie die inneren schmerzlichen Geräusche des Leidens unter diesen alten Wunden vermitteln.“

Musik und Texte von Sergio González Catalán. Produktion, Mischung und Mastering: Nikola Dušmanić, Ezoterik Studio. Gesang und Instrumente von Sergio González Catalán – Aufgenommen in Sergios Schloss – Santiago, Chile. Schlagzeug von Nikola Dušmanić – Aufgenommen im Ezoterik Studio, Serbien. Gitarrentöne und Reamping: Rodoljub Raičković, Vortex Studio. Artwork von Natalia Drepina. CD-Layout von Paula González. Logo von Alak – Chaos Drakon Art.

The Burial – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. When Did I Die?

2. End It All

3. Annihilator

4. A Thousand Goodbyes

5. We Don’t Believe In Happiness

6. Dreams

7. Life Was Pain

My Dearest Wound online:

Bandcamp

Instagram