Robert Jon & The Wreck – Ride Into The Light

Mit ihrem neuesten Album Ride Into The Light setzen Robert Jon & The Wreck ein kraftvolles wie harmonisches Statement im Bereich des Blues Rock und Southern Rock. Veröffentlicht am 04.08.2023 unter dem Label Journeyman Records und vertrieben durch Rough Trade Distribution, präsentiert das Album eine Spielzeit von 31 Minuten, die in acht wohlklingenden Songs aufgeteilt ist. Der Opener Pain No More zieht die Zuhörer sofort in die Welt des Albums und vermittelt den lockeren Sound der fünf Musiker. Geprägt wird das Werk aus Rockklängen aller Epochen. Punktuelle Anschläge aus den 70ern, eine gesunde 80er Basis und moderne Passagen, die bis ins Jahr 2023 reichen. Mit dem Titeltrack Ride Into The Light als krönendem Abschluss bietet der Silberling eine reiche Palette an kraftvollen Blues-Rock- und Southern-Rock-Elementen, die die Musik von Robert Jon & The Wreck ausmachen. In meiner Anlage läuft die Scheibe in den letzten Tagen des Öfteren und zieht einen, ob man will oder nicht, ganz von alleine aus den überladenen Alltagsgedanken.

Ursprünglich aus Südkalifornien stammend, hat die Band den charakteristischen Southern-Rock-Sound der Ostküste aufgegriffen und ihn zu ihrem eigenen gemacht. Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 haben die Musiker Robert Jon Burrison (Leadgesang, Gitarre), Andrew Espantman (Schlagzeug, Hintergrundgesang), Henry James Schneekluth (Leadgitarre, Hintergrundgesang) und Warren Murrel (Bass) das Publikum auf der ganzen Welt mit ihrer meisterhaften Beherrschung schwebender Gitarrenleads, reicher Gesangsharmonien und einprägsamer Melodien begeistert.

Die jüngste Ergänzung zur Band, Keyboarder Jake Abernathie, ist mittlerweile offizielles Mitglied geworden und trägt zur musikalischen Tiefe der Gruppe bei. Auch nach elf Veröffentlichungen, darunter Livealben, bleibt Robert Jon & The Wreck ihrem kraftvollen Stil treu. Ride Into The Light zeigt erneut das Talent und die Leidenschaft, die Robert Jon Burrison – Leadgesang und Gitarre – und seine Bandkollegen in ihre Musik einfließen lassen. Mit dieser Performance können sie selbst gestandene Metalheads um den Finger wickeln. Für mich eine der wärmsten Rockplatten dieses Kalenderjahres.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Robert Jon The Wreck – Ride Into The Light in unserem Time For Metal Release-Kalender.