Fat Mike: veröffentlicht Single „Fuck Day Six“

Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Fat Mike sich mit seinem Freund Baz The Frenchman zusammengetan hat, um ein außergewöhnliches Projekt zu realisieren: Fat Mike Gets Strung Out. Dieses Album nimmt die beliebten Melodien von NOFX und verwandelt sie in klassische Meisterwerke. Das Album erscheint offiziell am Freitag, den 15. September, aber den ersten Song, Fuck Day Six, könnt ihr bereits auf allen digitalen Plattformen hören.

Was Fat Mike über das Projekt zu sagen hat, lest ihr hier:

„Warum ein Streicher-Album? Nicht, weil ich immer an meine Grenzen gehen will. Sondern weil ich hören wollte, wie meine Songs ohne Gitarrenakkorde und diese lästigen Vocals und Back-up-Vocals klingen. Ich wollte jede Note in ihrer reinsten Form hören. Ich wollte, dass ein trauriger Song traurig klingt, obwohl es keine Worte gibt. Ich wollte etwas machen, von dem ich dachte, dass meine Eltern es bei einer Dinnerparty spielen würden … Also, wenn sie noch leben würden. Ich wollte etwas machen, das nicht nur von Punk-Fans gemocht werden würde. Aber vor allem wollte ich einfach Spaß dabei haben, ein Album zu machen, das ich noch nie zuvor gemacht hatte …. Und wisst ihr was, Baz und ich sind mit dem nächsten Album fast fertig. Spaß!“

Es ist wahrscheinlich eine Untertreibung zu sagen, dass Michael ‚Fat Mike‘ Burkett eine etwas umstrittene Figur ist. Ob mit NOFX – der Punkband, die er 1983 gründete und die sich derzeit auf ihrer Abschiedstournee befindet – oder außerhalb der Band. Er provoziert und stachelt die Leute gerne an.

Daher werden NOFX des Öfteren vielleicht als kaum mehr als eine amüsante Pop-Punk-Band abgetan. Diese Leute liegen falsch, aber das hält sie dennoch nicht davon ab, so zu denken. Oder anzunehmen, dass Punkrock einfach nur schlampige Typen bedeutet, die schlampige Songs ziemlich schlampig spielen. Das ist nur ein Grund, weshalb Burkett beschloss, sich mit seinem guten Freund und (ziemlich) häufigen musikalischen Kollaborateur Baz The Frenchman zusammenzusetzen und Fat Mike Gets Strung Out anzugehen. Eine Platte mit (größtenteils) NOFX-Songs, die als klassische Kompositionen umgeschrieben und neu interpretiert wurden.

Damit wollen sie auch all jene eines Besseren belehren, die denken, NOFX seien – und nach ihrer Auflösung in ein paar Monaten auch waren – nur eine weitere Punkband, die ihre Instrumente nicht wirklich spielen kann. Oder noch schlimmer: Nur eine weitere dumme Punkband, die ihre Instrumente nicht richtig spielen kann.

Dieses Album ist das letzte in einer Reihe von Ereignissen und Projekten, die diesen Mythos zerstreuen sollten. Burkett hört nicht nur mit dem Touren auf und trägt NOFX zu Grabe. Er eröffnete vor kurzem das Punk Rock Museum in Las Vegas und zeichnete auch für eine ausverkaufte Live-Show in L.A. verantwortlich, die so etwas wie der Live-Vorgänger dieser Platte war. Außerdem arbeitete er mit dem renommierten Komponisten Joseph Bishara an der Musik für die EPIX-TV-Serie Blumhouse’s Compendium Of Horror zusammen. Es genügt, anzumerken, dass dies alles eine ziemliche Bereicherung für seinen Lebenslauf ist. Eine, die die meisten Leute wahrscheinlich nicht unbedingt erwarten würden, und die darauf abzielt, das Klischee des dummen Punkmusikers zu zerstreuen.

Und das tut er umfassend – diese Platte untermauert diese Tatsache nur.

„Die Sache ist“, sagt Mike, „ich möchte wirklich, dass die Leute mein Songwriting verstehen. Die meisten Reggae-Songs haben zum Beispiel zwei Akkorde und 16-taktige Strophen. Unser Reggae-Song Eat The Meek hat 16 Akkorde in jeder Strophe, aber sie sind auch in jeder Strophe anders.“

Eat The Meek – vom NOFX-Album So Long And Thanks For All The Shoes aus dem Jahr 1997 – ist nicht einer der zehn Tracks, aus denen Fat Mike Gets Strung Out besteht, sondern nur der Song, über den er als erstes spricht, wenn er seinen Standpunkt darlegt. Der zweite Song ist I’m A Rat, der 2023 von den japanischen Punks Hi-Standard aufgenommen und veröffentlicht wurde, aber eigentlich von Fat Mike geschrieben wurde und nun auf diesem Album zu hören ist.

„Die Punk-Version dieses Songs“, sagt Mike, „besteht aus 54 Akkorden hintereinander ohne Wiederholung. Und wenn man sich die klassische Version anhört, kann man das hören. Endlich können die Leute jeden Teil meiner Songs hören, ohne dass mein Gesang und mein Schlagzeug sie stören. Und was man bei diesen Liedern hört, ist das, was die Lieder ausmacht. Es ist die Melodie, es ist die Harmonie, es sind die Gitarrenakkorde und Oktavakkorde, und es ist der Bass. Das sind die Teile.“

Ja, das stimmt. Aber natürlich klingen die Songs auch ganz anders als in ihrer ursprünglichen Fassung. Sie wurden alle von Baz The Frenchman mit Midi transponiert und übersetzt und dann von professionellen klassischen Musikern aufgenommen, die Bratsche, Geige, Cello, Bass und Klavier spielen. Das Ergebnis ist, dass sich diese Lieder in etwas verwandelt haben, das man sich nie hätte vorstellen können – in wahrhaft schöne klassische Musikstücke.

„Es hat mich so glücklich gemacht, mit Baz im Studio zu sein“, sagt er. „Ich habe ihm gesagt, er solle jede Bassnote, jede Gesangsmelodie, jede Harmonie – alle Teile – aufschreiben. Aber dann hat er diese Teile in etwas völlig anderes verwandelt, ohne die Noten zu verändern. Wir haben lange zusammen daran gearbeitet, und ich war noch nie so glücklich im Studio.“

Das Beste an diesem Album ist vielleicht, dass, wenn man es auflegt, ohne jemandem zu sagen, was es ist, es sei denn, er kennt die Songs schon vorher, er absolut keine Ahnung hat, dass es Punksongs sind. Das elegante Eröffnungsstück, das wie etwas klingt, das man auf einer Hochzeit hören würde? Er heißt One Million Coasters und war in seiner ursprünglichen Form ein Song über veraltete Technologie, das Fat Wreck-Lager und all die unverkauften CDs darin. Der schöne, anmutige Song, der darauf folgt? Der heißt Life…Oh What A Drag, und der Originaltext bezieht sich auf Cracksüchtige, während der dritte Song Medio-Core von der schrecklichen Einfachheit von Pop-Punk-Bands handelt. Wie kann ein Song namens I’m A Rat so klingen, als sollte er auf dem Rasen eines Schlosses in Belgien gespielt werden? Und der unterschwellig stilvolle siebte Track? Er heißt Fuck Day Six und handelt von Fat Mikes Woche im Entzug wegen seiner Percocet-Sucht. Du verstehst schon. Es ist nicht das, was jemand, der diese Songs nicht kennt, erwarten würde. Vielleicht noch beeindruckender ist aber, dass es auch nicht das ist, was jemand, der diese Lieder kennt, erwarten würde.

„Es sind wunderschöne Lieder“, sagt Mike. „Und ich glaube wirklich, dass es eingängiger ist als das, was die zeitgenössischen klassischen Leute schreiben…. Und es ist das perfekte Album, um es zu spielen, wenn man die Schwiegereltern zum Abendessen zu Besuch hat.“

Fat Mike Gets Strung Out Tracklist

1. One Million Coasters

2. Life…Oh What A Drag

3. Medio-Core

4. Art Of Protest

5. Total Bummer

6. I’m A Rat

7. Fuck Day Six

8. She’s Gone

9. The Desperation’s Gone

10. La Pieta