Mal wieder eine neue Scheibe aus dem Hause Tonzonen Records, auf die mich mein Berliner Promo-Pitbull aufmerksam gemacht hat. Nach dem selbst betitelten Debüt (2019) ist das am 25.08.2023 erschienene Flowers & Dead Souls das zweite Album der Leipziger Acid Rooster. Flowers & Dead Souls ist als CD, in drei schönen Vinylvarianten und auf Kassette erhältlich.

Das Leipziger Trio Acid Rooster serviert euch hier kein Leipziger Allerlei, sondern mit Sounds Of Illusion, On The Run, Schattenspiel, Dead Bodies, Good Mourning und Heaven Scent sechs edle Kompositionen aus Psychedelic, Neo Krautrock und Space Rock. Die Songs erinnern stark an die Klänge der deutschen Krautrock und Psych-Rock Pioniere. Betörende psychedelische Klänge, langsame Space Rock Ausflüge, bis hin zu ekstatischen Ausbrüchen sind zu vernehmen.

Teilweise wie psychedelische Jams anmutend, nehmen die langen Songs den Hörer mit auf eine Reise, auf denen uns unter anderem die musikalischen Götter dieses Genres begegnen. Dies umgeben von einer ungeheuren Sounddichte. Für mich persönlich der Killersong auf diesem Album ist Dead Bodies, der entgegen seines Titels doch eine Menge Energie versprüht.

