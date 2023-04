Black Moon Circle – Leave The Ghost Behind

Artist: Black Moon Circle

Herkunft: Trondheim, Norwegen

Album: Leave The Ghost Behind

Genre: Psychedelic Rock, Space Rock

Spiellänge: 85:05 Minuten

Release: 21.04.2023

Label Crispin Glover Records

Link: https://www.facebook.com/blackmooncircle/?locale=de_DE

Bandmitglieder:

Gitarre – Vemund Engan

Bass, Gesang – Øyvin Engan

Synthesizer – Scott Heller (aka Dr. Space)

Schlagzeug – Tomas Järmyr

Tracklist:

Snake Oil Serpent Psychedelic Spacelord (Lighter Than Air) Bubbles In The Air Cohiba Magellanic Cloud Radiant Sun

Am 21.04.2023 erscheint über das norwegische Label Crispin Glover Records das Album Leave The Ghost Behind der aus Trondheim stammenden Band Black Moon Circle. Das Album wird bei dem Stammlabel der Band als limitiertes farbiges Vinyl verausgabt, die zudem das Album als CD beinhaltet.

Seit 2014 besteht die Band, die von den Brüdern Øyvin (Bass und Gesang) und Vemund Engan (Gitarre) gegründet wurde. Das Quartett komplettieren der neue Schlagzeuger Tomas Järmyr (Motorpsycho, Årabrot) und Scott Heller alias Dr. Space vom Øresund Space Collective am Synthesizer.

Auf Leave The Ghost Behind erlebt der Hörer eine wilde intergalaktische Space Rock Reise. Diese geht über fünfundachtzig Minuten und hält einige Time Warps und Verfolgungsjagden für die Fans dieses Genres bereit. Eröffnet wird das Album mit dem spacig glitschigen Snake Oil, damit es auch wirklich wie geschmiert läuft. Keine Frage, das tut es allemal und ich bin jetzt schon richtig begeistert. Genau der Stoff, den ich mag. Vielen Dank an den Promo-Pitbull nach Berlin. Im direkt darauffolgenden Serpent kommt die Schlange richtig heavy rockig daher.

Dann heben die Jungs aus Norwegen wohl mit den Nordlichtern, die man am Polarkreis des Öfteren sieht, so richtig ab. Und das fast neunzehn Minuten lang, indem sie sich als Psychedelic Spacelord (Lighter Than Air) präsentieren. Dieser Songtitel ist fast schon selbst bezeichnend. Was für ein geiles Werk. Steigt einfach ein in das Space Shuttle, zieht euch einen Joint und lernt neue (psychedelische) Galaxien kennen.

Mit dem Psychedelic Spacelord haben es die Jungs wohl ungemein, denn der ist auch der Titelgeber des Albums von 2018. Dort darf er sein Unwesen über zwei Tracks mit einer Gesamtlänge von insgesamt 47 Minuten treiben. Für mich persönlich sind die Jungs echte Spacelords. Danach heißt es einfach mal wieder runterkommen und sich etwas schwerelos durch den Raum treiben lassen, halt wie Bubbles In The Air und vielleicht Major Tom begegnen.

Plötzlich kommt das psychedelische Raumschiff ganz gewaltig ins Schlittern. Cohiba ist der Wahnsinn, bevor die Magellanic Cloud durchfahren wird. Auch ein sehr aufregendes Erlebnis für einen Spacehunter. Abschließend ist man den Sonnenstrahlen auf Radiant Sun fast 24 Minuten ausgesetzt. Da heißt es einige Ausweichmanöver im Orbit zu bestehen, die allesamt mit Bravour bestanden werden.

