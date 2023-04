The Great Machine – Funrider

Artist: The Great Machine

Herkunft: Tel Aviv, Israel

Album: Funrider

Genre: Stoner Rock, Psychedelic Rock, Heavy Rock

Spiellänge: 36:59Minuten

Release: 28.04.2023

Label: Noisolution

Link: https://www.facebook.com/tgm11band/?locale=de_DE

Bandmitglieder:

Bass, Gesang – Aviran Haviv

Gitarre, Gesang – Omer Haviv

Schlagzeug, Gesang – Michael Izaky

Tracklist:

Zarathustra Hell And Back Day Of The Living Dead Funrider Pocketknife Fornication Under Consent Of The King Notorious Mountain She Some Things Are Bound To Fail The Die

Ein neues Pferd im Stall des Berliners Kultlabels Noisolution. Die Israelis The Great Machine haben bei Noisolution unterschrieben und bringen dort am 28.04.2023 mit Funrider ihr Labeldebüt (gleichzeitig ihr fünftes Album) heraus. Funrider wird als CD und als Vinyl erhältlich sein. Neben der „normalen“ schwarzen Vinyl wird noch eine limitierte Erstauflage in Rot (mit Poster und Downloadcode) erhältlich sein.

Hatte ich gesagt, ein neues Pferd im Stall!? Vielleicht soll ich doch besser sagen: ein neues Gefährt in der Garage? Und dann auch noch gleich mit The Great Machine ein absoluter Funrider!?

Wer das Trio aus Tel Aviv noch nicht kennt, dem sei gesagt, da kommt eine Menge Energie auf euch zu. Das Label sagt selbst: zwischen Stoner Rock und Punk. Wieso denn nicht gleich Heavy Stoner Punk? Das Trio bietet wirklich erfrischende Energie auf, die sich rockig und rotzig punkig anhört.

Also, sprach Zarathustra: Have Fun Rider! Zarathustra wirft mit dem Opener und gleichnamigem Song den ersten Gang rein. Wenn The Great Machine erst einmal angeworfen ist, dann entfaltet sich diese zu einem richtigen Ungestüm. Es röhrt und kracht in allen Ventilen und der Hubraum bläht sich auf. The Great Machine haben das Funrider Fahrwerk ausgerollt und ab geht es zu einem richtig verwegenen Wüsten Road Trip. Wo soll es denn dann schon hingehen!? Das ist bei Rockern doch eigentlich klar, oder nicht? Die Frage wird mit dem groovigen Road Song Hell And Back selbstredend beantwortet. Hier könnten The Great Machine auch einfach nur auf zwei Rädern unterwegs sein. Tattoos und lange Bärte eingeschlossen. Auf dem Weg to Hell And Back sieht man bestimmt auch ein paar Höllenengel.

Richtig geilen Stoner Rock gibt es in Day Of The Living Dead, die man wohl aus der Hölle vorher befreit hat. Der Titelsong Funrider könnte auch aus Texas kommen, denn der ist absolut Top, ZZ., in Israel liegt doch die Wüste Negev. So geht es ungestüm weiter, es wird auch mal das Messer gezogen, auch wenn es „nur“ ein Pocketknife ist. Die weiter vorne besprochenen punkigen Attitüden kommen für mich persönlich am meisten auf Fornication Under Consent Of The King zum tragen.

Und natürlich sind The Great Machine auch Notorious. Das muss man wohl auch, wenn man solche Albentitel wie Love, Respect und The Greatestits schon herausgebracht hat.

Es gibt mit Mountain She sogar einen leichten Tarantula Einschlag, ohne dass Tito hier dabei ist.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen