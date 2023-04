Steve Link Band: haben ihren Song „Strike A Ten“ veröffentlicht

Handgemachte Musik mit Charakter! Eine volle Dosis davon mit viel Herzblut und Rock and Roll, dafür stehen Steve Link Band. Das bekommt man zweifelsohne auf dem neuen Album der Steve Link Band mit dem Titel Kids Of Revolution serviert.

Songs vollgepackt mit allen Zutaten, die gute Rockmusik ausmachen: Coole Grooves, laute Gitarren und ausdrucksstarker Gesang. Geradlinig und doch immer abwechslungsreich und eigenständig. Der Song steht zu jeder Zeit absolut im Mittelpunkt. Hier ist eine musikalisch gereifte und zusammengewachsene Rockgruppe um Bandleader Steve Link zu hören. Immer mit dem Ziel, die eigene Musik kraftvoll und straff auf den Punkt zu bringen.

Wie schon der Vorgänger Welcome The Sun wurde das Album in den Echolane Recording Studios von Kai Schwerdtfeger in Bergen/Deutschland aufgenommen.

