Herbstoffensive IV: am 22.09 und 23.09.2023 in Weimar

Das Party.San Metal Open Air lädt auch dieses Jahr wieder zur Herbstoffensive in Weimar ein. Am 22.09 und 23.09.2023 erklingen die harten Riffs wie in den letzten Auflagen in Thüringen.

Am Freitag spielen Grave, Gutalax, Graceless, In Twilights Embrace, Hierophant und Nightbearer. Samstag laufen für euch Darkened Nocturn Slaughtercult, Akhlys, Imperium Dekadenz, Drudensang, Witchmaster und Hellburst auf.