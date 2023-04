Buchtitel: Metallica – 100 Seiten

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 100 Seiten

Genre: Musik, Heavy Metal

Release: 24.03.2023

Autor: Marc Halupczok



Link: https://www.reclam.de/

Verlag: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH

Buchform: Taschenbuch

ISBN-Nummer: 978-3-15-020678-2

Das Buch Metallica – 100 Seiten von Marc Halupczok, besser bekannt als Till Burgwächter, ist das perfekte Lesematerial für alle Fans der legendären Heavy-Metal-Band Metallica. Der 47 Jahre alte deutsche Schriftsteller und Journalist schafft es, in dem kleinen reisefreudigen Taschenbuch seine Verbindung zur Band nahezubringen und dennoch Fakten der Amerikaner anschaulich zu verpacken. Wer Till bzw. Marc Halupczok einmal bei einer Lesung zu hören durfte, weiß, dass er nicht nur voller Hingabe seine Bücher vorträgt, sondern auch drumherum mit Fachwissen glänzt, ohne jemals die synaptische authentische Ader des Burgwächter zu verlieren.

Geschrieben in der deutschen Sprache, bietet das Buch einen Einblick in die Geschichte von Metallica und ihre einzigartige Herangehensweise an die Heavy Metal Musik und wie diese Kunst den jungen Marc beeinflusst hat. Von der ersten Platte bis zum immer noch präsenten Konzert in Hannover – alles wird dem Leser emotional verpackt nahegebracht. Die Seite mit den Länderpunkten ist für mich als Statistiker ebenso spannend wie alle anderen Kapitel. Handlich und in einem guten Format kann man Metallica – 100 Seiten überall mit hinnehmen. Das Buch erschien am 24.03.2023 im Philipp Reclam jun. Verlag GmbH und ist als Taschenbuch erhältlich. Es ist meiner Meinung nach eine perfekte Ergänzung für die Sammlung von Metallica-Fans und was man nicht vergessen darf, ein Büchlein, welches jeder Till Burgwächter Anhänger besitzen sollte.